Alerta en la costa: València recomienda no acercarse a playas y paseos marítimos
La Policía Local y Protección Civil refuerzan su presencia en la fachada litoral por la alerta naranja
València
El Ayuntamiento de Valencia ante la alerta naranja por fenómenos costeros decretados por la Generalitat Valenciana en el litoral norte de la provincia de Valencia, donde se encuentra la ciudad y sus pedanías, recuerda los consejos ante este tipo de emergencias, por lo que la Policía Local y Protección Civil van a reforzar su presencia en la fachada marítima tanto de la ciudad como de Pedanías Sur, recordando los mismos y pidiendo su cumplimiento a los vecinos.
Estas recomendaciones a los vecinos por la alerta naranja por fenómenos costeros se centran en:
- Cancelar actividades náuticas y deportivas en zona marítima.
- Alejarse de paseos marítimos, espigones y playas
- Asegurar embarcaciones y retirar velas y objetos sueltos
- Colocar barreras contra el oleaje
- Retirar mobiliario exterior en locales, terrazas y viviendas frente al mar
- Informarse de la evolución a través de los canales oficiales
