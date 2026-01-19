Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: Tragedia en AdamuzAccidente trenes CórdobaVíctimas Iryo - AlviaFichaje Valencia CFMarejada ciclónicaTiempo C. ValencianaTemperaturas ValenciaGanador La PrimitivaSan Vicente Mártir
instagramlinkedin

Alerta en la costa: València recomienda no acercarse a playas y paseos marítimos

La Policía Local y Protección Civil refuerzan su presencia en la fachada litoral por la alerta naranja

Fuerte oleaje en la playa de Pinedo en un temporal anterior.

Fuerte oleaje en la playa de Pinedo en un temporal anterior. / Miguel Ángel Montesinos

Redacción Levante-EMV

València

El Ayuntamiento de Valencia ante la alerta naranja por fenómenos costeros decretados por la Generalitat Valenciana en el litoral norte de la provincia de Valencia, donde se encuentra la ciudad y sus pedanías, recuerda los consejos ante este tipo de emergencias, por lo que la Policía Local y Protección Civil van a reforzar su presencia en la fachada marítima tanto de la ciudad como de Pedanías Sur, recordando los mismos y pidiendo su cumplimiento a los vecinos.

Estas recomendaciones a los vecinos por la alerta naranja por fenómenos costeros se centran en:

  • Cancelar actividades náuticas y deportivas en zona marítima.
  • Alejarse de paseos marítimos, espigones y playas
  • Asegurar embarcaciones y retirar velas y objetos sueltos
  • Colocar barreras contra el oleaje
  • Retirar mobiliario exterior en locales, terrazas y viviendas frente al mar

Noticias relacionadas y más

  • Informarse de la evolución a través de los canales oficiales

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 10 años de estación fantasma en el centro histórico de València
  2. València prorroga por quince años más la concesión administrativa a los mercaditos
  3. ¿Qué calle de València pierde vecinos de forma imparable?
  4. Un hotel ilegal y múltiples pisos turísticos saturan el mítico Edificio Roca en València
  5. Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador
  6. El Gobierno revoca ayudas a València de 18 millones por obras ligadas a la Zona de Bajas Emisiones
  7. Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes
  8. La tienda que rompe la uniformidad de la calle Colón

València incrementa las sanciones de limpieza: prohibida la rebusca en los contenedores

València incrementa las sanciones de limpieza: prohibida la rebusca en los contenedores

Lo que pasa en las Fallas 2026 a dos meses de la "cremà"

Lo que pasa en las Fallas 2026 a dos meses de la "cremà"

La Aemet advierte de que la borrasca Harry subirá el nivel del mar en Valencia por la marejada ciclónica y eso provocará aún más daños en el litoral

La Aemet advierte de que la borrasca Harry subirá el nivel del mar en Valencia por la marejada ciclónica y eso provocará aún más daños en el litoral

Alerta en la costa: València recomienda no acercarse a playas y paseos marítimos

Alerta en la costa: València recomienda no acercarse a playas y paseos marítimos

La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado

La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado

La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry

La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry

Detenido por retener y zarandear en el balcón a su bebé de pocos meses en un piso de La Torre

Detenido por retener y zarandear en el balcón a su bebé de pocos meses en un piso de La Torre

València iza las banderas a media asta en señal de duelo por el accidente de tren de Córdoba

València iza las banderas a media asta en señal de duelo por el accidente de tren de Córdoba
Tracking Pixel Contents