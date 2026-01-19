Cortes de tráfico en València por la festividad de San Vicente Mártir
Está prohibido estacionar desde el miércoles, 21 de enero, en las calles por donde transcurrirán las procesiones previstas
El Ayuntamiento prepara un dispositivo de tráfico en Ciutat Vella con motivo de la festividad de San Vicente Mártir, que se celebra el jueves, 22 de enero, fiesta local en la ciudad de València. Las procesiones que se celebrarán en la mañana del jueves llevarán aparejados cortes de tráfico y modificaciones en la circulación habitual de la ciudad.
Recorrido de las procesiones
Así, la procesión de San Vicente tendrá lugar de 11:30 a 13:30 horas con un recorrido que saldrá de la Puerta de los Hierros de la Catedral y seguirá por la plaza de la Reina, calle de la Mar, calle de las Avellanes, calle del Palau y plaza de L’Almoina para llegar de nuevo a la Catedral.
También se celebrará la procesión del Bautismo de San Vicente Ferrer, que tendrá lugar de 12 a 14.30 horas. El itinerario de la procesión transcurrirá por la calle de la Mar desde la Casa Natalicia del santo, General Tovar, calle de la Pau, plaza de la Reina, calle de la Mar, calle de las Avellanes, calle del Palau, calle de los Venerables, plaza de Sant Esteve, calle de L’Almoina, plaza de la Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats y plaza de la Mare de Déu.
Por último, la procesión del Gremio Artesano de Sastres y Modistos se celebrará de 12 a 14 horas por la avenida de Maria Cristina, Sant Vicent Màrtir, plaza de la Reina y Puerta de los Hierros.
Prohibido aparcar
Des este modo, estará prohibido estacionar desde el miércoles, 21 de enero, a las 22.00 horas, hasta el jueves, 22 de enero, a las 15.00 horas, en las vías siguientes:
- calle del Mar (desde la plaza de la Reina hasta la calle de las Avellanes y desde Bretón de los Herreros hasta la plaza de Tetuán y entre la calle del Palau y la calle de la Mar)
- plaza de Sant Esteve
- plaza de la Reina
- calle del Marqués de Dosaigües (zona de carga y descarga entre la calle de Vidal y la calle de la Cultura)
También está prohibido estacionar el jueves, 22 de enero, de 8.00 a 15.00 horas en la calle de la Blanqueria (desde el inicio del carril bus hasta la calle de Moret)
- Más de 10 años de estación fantasma en el centro histórico de València
- València prorroga por quince años más la concesión administrativa a los mercaditos
- ¿Qué calle de València pierde vecinos de forma imparable?
- Un hotel ilegal y múltiples pisos turísticos saturan el mítico Edificio Roca en València
- Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador
- El Gobierno revoca ayudas a València de 18 millones por obras ligadas a la Zona de Bajas Emisiones
- Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes
- La tienda que rompe la uniformidad de la calle Colón