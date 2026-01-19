Cortes de tráfico en València por la festividad de San Vicente Mártir

El Ayuntamiento prepara un dispositivo de tráfico en Ciutat Vella con motivo de la festividad de San Vicente Mártir, que se celebra el jueves, 22 de enero, fiesta local en la ciudad de València. Las procesiones que se celebrarán en la mañana del jueves llevarán aparejados cortes de tráfico y modificaciones en la circulación habitual de la ciudad.

Recorrido de las procesiones

Así, la procesión de San Vicente tendrá lugar de 11:30 a 13:30 horas con un recorrido que saldrá de la Puerta de los Hierros de la Catedral y seguirá por la plaza de la Reina, calle de la Mar, calle de las Avellanes, calle del Palau y plaza de L’Almoina para llegar de nuevo a la Catedral.

También se celebrará la procesión del Bautismo de San Vicente Ferrer, que tendrá lugar de 12 a 14.30 horas. El itinerario de la procesión transcurrirá por la calle de la Mar desde la Casa Natalicia del santo, General Tovar, calle de la Pau, plaza de la Reina, calle de la Mar, calle de las Avellanes, calle del Palau, calle de los Venerables, plaza de Sant Esteve, calle de L’Almoina, plaza de la Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats y plaza de la Mare de Déu.

Por último, la procesión del Gremio Artesano de Sastres y Modistos se celebrará de 12 a 14 horas por la avenida de Maria Cristina, Sant Vicent Màrtir, plaza de la Reina y Puerta de los Hierros.

Cortes al tráfico este jueves 22 de enero / Levante-EMV

Prohibido aparcar

Des este modo, estará prohibido estacionar desde el miércoles, 21 de enero, a las 22.00 horas, hasta el jueves, 22 de enero, a las 15.00 horas, en las vías siguientes:

calle del Mar (desde la plaza de la Reina hasta la calle de las Avellanes y desde Bretón de los Herreros hasta la plaza de Tetuán y entre la calle del Palau y la calle de la Mar)

(desde la plaza de la Reina hasta la calle de las Avellanes y desde Bretón de los Herreros hasta la plaza de Tetuán y entre la calle del Palau y la calle de la Mar) plaza de Sant Esteve

plaza de la Reina

calle del Marqués de Dosaigües (zona de carga y descarga entre la calle de Vidal y la calle de la Cultura)

También está prohibido estacionar el jueves, 22 de enero, de 8.00 a 15.00 horas en la calle de la Blanqueria (desde el inicio del carril bus hasta la calle de Moret)