Detenido por retener y zarandear en el balcón a su bebé de pocos meses en un piso de La Torre
La rápida intervención logró que el hombre entregara el menor a la madre y no hubiese que lamentar daños más graves
Un vecino de la pedania de La Torre de València fue detenido por un presunto delito de malos tratos después de que el pasado viernes protagonizara un angustioso y violento episodio en la vivienda familiar que podría haber acabado en tragedia de no ser por el trabajo de negociación policial.
Según ha informado la Policía Local de València, la sala del 092 recibió una llamada el pasado viernes a las 10.00 horas alertando de que un hombre, que presentaba una actitud visiblemente alterada y agresiva, se negaba a entregar su bebé de pocos meses a la madre del niño.
A la llegada de los agentes, el ahora detenido se asomó en varias ocasiones al balcón del segundo piso, zarandeando al menor por encima de la barandilla y negándose a entregarlo, lo que obligó a activar un dispositivo de emergencia y a solicitar la presencia de bomberos y servicios sanitarios.
Durante unos 15 minutos se mantuvo una "compleja negociación" con el hombre, quien abrió la puerta en varias ocasiones para volver a cerrarla de forma inmediata, profiriendo amenazas e insultos y negándose a deponer su actitud. Finalmente el hombre accedió finalmente a entregar al bebé a su madre. Una vez garantizada la seguridad del menor, los agentes procedieron a la detención del hombre por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.
El detenido fue atendido por personal sanitario y trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Paiporta para la instrucción de diligencias. Madre e hijo fueron igualmente asistidos y trasladados a un entorno seguro.
