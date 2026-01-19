La EMT registra un nuevo récord de pasajeros: estas son las 10 líneas más utilizadas

Durante el año 2025 un total de 120.526.090 viajeros eligieron los autobuses de EMT Valencia para realizar sus desplazamientos. Se trata de la cifra de viajeros más alta registrada por EMT València en su historia, superando el anterior récord que tuvo lugar en 2024 con 115.720.226 viajeros y muy por encima de los 100.832.000 de 2023. Alcanza este hito la empresa pública pese al incremento de críticas por un servicio que, según se denuncia en buena parte de los barrios de la ciudad, funciona de manera deficiente, con frecuencias impropias de la tercera ciudad de España y masificación en las líneas más demandadas.

Sobre las cifras de usuarios, el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, ha destacado que «la EMT vive su mejor momento de la historia en cuanto a transporte de viajeros, y añade que se han multiplicado los servicios que presta la EMT gracias a la contratación de 100 nuevos conductores, hasta alcanzar la cifra de 1.410 conductores en plantilla».

A ello se suma que las inversiones en la EMT, con el actual gobierno municipal, han aumentado un 111 %, y está en marcha ya «el plan de inversiones más ambicioso para el periodo 2024-2027, impulsado por el Ayuntamiento para la compañía con una inversión de 172,5 M€», que conlleva, además de la renovación de la flota con la adquisición de 215 buses híbridos y eléctricos, la construcción de unas nuevas cocheras en Safranar.

Cada uno de los meses de 2025 ha sido el de mayor demanda en comparación con los mismos meses de cualquier año anterior, con la excepción de noviembre y diciembre, en los que el número de viajeros de 2024 fue superior a los registrados en 2025, dado que en aquellos meses EMT asumió la práctica totalidad de la movilidad en el ámbito urbano de València ante la ausencia de los servicios ferroviarios como consecuencia de la dana.

El día con más viajeros fue el 8 de octubre, con 438.974. Cabe señalar que durante 2025 se ha superado la cifra de 400.000 viajeros diarios en 136 días, frente a los 52 en los que se rebasó ese número en 2024 y muy por encima de lo registrado en 2023 en los que los 400.000 viajeros diarios sólo se superaron en una ocasión.

La C3 mantiene su hegemonía

Las líneas más utilizadas en 2025 vuelven a ser las conocidas como troncales que realizan recorridos más amplios y abarcan más zonas. La línea más utilizada, al igual que ocurrió en 2024, ha sido la C3 (integrada por las antiguas 89 y 90), línea circular que recorre la ronda de tránsitos, con 12’6 millones de validaciones.

En segundo lugar, figura la línea 99, que une por el sur toda el área comprendida entre el Palacio de Congresos y la Malva-rosa, la cual ha registrado 10’3 millones de validaciones.

En tercer lugar, se sitúa la línea 92, que circula entre Campanar y la Malva-rosa, que ha transportado 6,1 millones de pasajeros y que ha sido la línea que ha registrado un mayor crecimiento anual, con un incremento de su demanda del 13,9% con respecto a 2024, muy por encima del 4,15% que ha crecido el conjunto de la demanda de la red.

En cuarta, quinta y sexta posición aparecen las líneas 93, 95 y 9, todas ellas con incremento de validaciones en torno al 6%. La primera atraviesa València transversalmente, la segunda circula en torno a la Ciudad Administrativa del 9 d'Octubre y la tercera va de La Torre a la Plaza del Ayuntamiento. Finalmente, las últimas cuatro líneas con más usuarios que completan el top 10 de la EMT son la 64, 27, 19 y 71, todas ellas con más de tres millones de validaciones.

Conviene señalar que la línea 27, que es una de las líneas que dan servicio a las zonas del sur más afectadas por la dana, se reforzó siguiendo las directrices del Plan Director 2025-2030, introduciendo también en la flota dedicada a esa línea autobuses articulados, lo que ha permitido ofrecer una mayor capacidad de transporte.

En cuanto a los títulos de transporte, los más utilizados en 2025 fueron el SUMA 10, con el que se efectuaron 35.368.344 desplazamientos, y el BonoOro, del cual se contabilizaron 19.696.214 validaciones.

También es reseñable el hecho de que las compras del título ordinario con tarjeta de crédito han superado ampliamente a las realizadas con efectivo, al contrario de lo ocurrido en años anteriores.