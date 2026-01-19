Problemas en la cubierta del Mercado Central: presenta numerosas patologías

El Ayuntamiento de València ha convocado el proceso abierto para contratar la redacción del proyecto de obras de reparación de las patologías detectadas en la cubierta del Mercado Central. Desde el Servicio de Contratación se ha aprobado abrir concurso para la prestación de los servicios, que incluyen la redacción del estudio, los proyectos básico y de ejecución, y la dirección facultativa de las obras de reparación de las patologías de la cubierta, así como convocar el correspondiente procedimiento abierto simplificado, y aprobar los pliegos de condiciones y el gasto correspondiente.

Así lo ha explicado el concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, quien ha recordado que el Mercado Central es un BIC (Bien de Interés Cultural) sito en el ámbito de Ciutat Vella, “que constituye una referencia fundamental de toda la ciudad, desde el punto de vista emocional, cultural, histórico, comercial y turístico”.

Distintas patologías

El concejal ha explicado que el intradós de la cubierta del Mercado Central (es decir, la superficie interior, cóncava y más baja, visible a las personas visitantes del recinto) presenta diversas patologías, como la oxidación de las cerchas de la cubierta. Por ello, se ha considerado necesario revisar toda la cubierta, tanto por el interior, ya que la revisión y reparación se ha realizado en una zona puntual, como también por el extradós (el exterior). El objetivo es también para detectar en que partes se está filtrando agua, así como repasar la existencia de tejas rotas o canalones en mal estado.

Trabajos de reparación en la cubierta del Mercado Central de València. / Levante-EMV

El valor estimado del contrato es de 50.000 euros (sin impuestos), con un presupuesto base de licitación de 60.500 euros (IVA incluido), y se calcula un plazo de ejecución de 7 meses. Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas electrónicamente a través de la plataforma PLACSP. Tal como ha subrayado el concejal, se establecen condiciones especiales de ejecución, así como criterios de solvencia técnica-profesional y económica-financiera. Los criterios de adjudicación principales son el menor precio ofertado (40%) y la experiencia profesional del equipo de trabajo (60%).

Los servicios profesionales de arquitectura e ingeniería que resulten adjudicatarios del contrato deberán acometer una primera fase de diagnóstico y redacción del proyecto, y una segunda fase de dirección de obra, cuando se licite la ejecución de las reparaciones.