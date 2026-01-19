Per l'Horta reclama una "restauración modélica" para el entorno de San Miguel de los Reyes

Per l'Horta ha considerado este lunes que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Ayuntamiento de València para el entorno de San Miguel de los Reyes es una "oportunidad perdida" y ha reclamado una "restauración modélica que deje al margen la obtención de beneficios inmobiliarios". Así, ha pedido que la actuación que se haga "se sitúe al mismo nivel que la que hizo la Generalitat sobre el monumento".

El colectivo ha planteado estas reivindicaciones en un escrito dirigido al Consell Valencià de Cultura (CVC) y a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana.

Per l'Horta ha señalado, en un comunicado, que se ha dirigido al CVC y a la Dirección General de Patrimonio Cultural "después de que la primera de estas instituciones emitiera su informe sobre el PEPRI de San Miguel de los Reyes el pasado 22 de diciembre", un documento que ha calificado de "demasiado relativizador y poco determinante".

La entidad, que ha destacado que todavía no ha recibido respuesta a su escrito de alegaciones a este PEPRI presentado el 8 de mayo pasado, ha solicitado al CVC y a la Generalitat "un posicionamiento riguroso y activo" para lograr "una restauración modélica" de un "lugar patrimonial".

Así, ha insistido en que la actuación que se lleve a cabo en el entorno del edificio de San Miguel de los Reyes debe estar al mismo nivel que la emprendida por la administración autonómica para restaurarlo en su día.

Más interés paisajístico

Per l'horta ha remarcado que el plan del consistorio es "una oportunidad perdida" para "conseguir con la mayor plenitud posible la necesaria contextualización hortícola y paisajística del monumento, así como la imprescindible restitución de la continuidad de la infraestructura verde a ambos lados del mismo".

No obstante, ha precisado que comparte "el criterio de considerar la propuesta como una notable mejora respecto de la planificación actualmente vigente".

En el escrito dirigido al CVC y a la Dirección General de Patrimonio Cultural, el 12 de enero, la entidad ha expuesto que el PEPRI de San Miquel de los Reyes "tendría que desarrollarse sobre la base de una máxima minoración de la presión edificadora que, en una actuación pública de restauración urbanística de un entorno patrimonial, tendría que estar al margen de la obtención de beneficios inmobiliarios".

Per l'horta ha apuntado, "entre los impactos negativos del nuevo PEPRI", la "descontextualización ambiental y la fragmentación espacial, la introducción de usos impropios (como campos de fútbol y aparcamientos) y la edificación abusiva, fuera de lugar y de escala, sobre los terrenos a recuperar (en particular la situada en el sur la calle Riu Genil, incluso en forma de torre de quince plantas, ha precisado).

"Totalmente fallida"

Esta entidad ha considerado que la intervención planteada desde la administración local es "una planificación técnicamente mediocre, y con efectos negativos, que no puede ser avalada por el simple hecho de suponer una mejora respecto del actual", por lo que sostiene que es "totalmente fallida".