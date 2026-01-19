Más de 500 personas se quedan fuera de las ayudas al alquiler en València por falta de presupuesto

A nadie se le escapa que el acceso a una vivienda de alquiler se ha convertido en uno de los grandes dramas sociales en València. Tampoco se le escapa al ayuntamiento de la ciudad a tenor de la modificación en los requisitos demandados para optar a las ayudas públicas dedicadas a estos menesteres: se amplió hasta un máximo de 900 euros el coste del alquiler que se pague por una vivienda (hasta ahora eran 750 euros) y a 450 por habitación (antes se fijaba en 375 euros) y, además, se estableció que el nivel de los ingresos de las personas que tengan su domicilio habitual o permanente en la vivienda arrendada sean iguales o inferiores a 4 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), cuando hasta el momento era de 3,5 veces.

Es decir, en el Gobierno municipal son conscientes del aumento de los precios del alquiler y del esfuerzo ingente que supone para mucha gente afrontar este gasto mensual. El problema radica, según denuncian desde el grupo socialista, en que el presupuesto destinado para estas ayudas bianuales es menor que el de hace dos años. En 2023, la convocatoria de ayudas para el alquiler tuvo un presupuesto de 2.963.087 euros, en 2025 se han destinado 2.928.378 euros. "Dos años después, la cuantía es inferior, cuando la situación en la ciudad de València es crítica", lamenta la concejala del PSPV Elisa Valía.

Aunque la diferencia es de 'apenas' 35.000 euros, esas decenas de miles euros pueden marcar la diferencia para cientos de personas o familias que se quedan sin soporte para aguantar el techo que los cobija.

Notificar mejor

De hecho, las cifras definitivas de acceso a estas ayudas arrojan que un total de 550 personas que cumplen todos los requisitos y presentaron su solicitud en tiempo y forma se han quedado fuera de la criba porque no hay suficiente dinero. Para paliar esta situación el grupo socialista confirma que "volveremos a presentar una moción para que María José Catalá amplíe el presupuesto destinado a las ayudas de alquiler. Ya denunciamos en julio que no era posible atender las las necesidades que hay en València con ese presupuesto claramente insuficiente y que la prioridad debía ser atender a todas las personas que lo necesitan" y añade que "el Partido Popular se negó a ampliar este presupuesto cuando se lo propusimos". Si se llevase a cabo esa suplementación en la partida "entrarían estas familias que han recibido un no por respuesta porque no hay suficiente dinero", asegura la concejala.

De las 4.248 solicitudes presentadas demandando una vivienda de AUMSA en total, 1.249 han sido aceptadas; 550 descartadas por falta de presupuesto y el resto, desestimadas por estar incompletas o no cumplir con los requisitos. Es decir, el 70 % de peticiones, han sido denegadas.

Pero este no es el único problema que denuncian desde la oposición. En su opinión "es necesario revisar el procedimiento para comunicar y publicitar los periodos de subsanación" y de presentación de alegaciones. El anuncio de la apertura de los plazos se hizo a través de un banner en la web del Ayuntamiento de València y en el tablón de anuncios del mismo site. Formas que "cumplen la legislación pero que son claramente insuficientes vista la gran cantidad de personas que se han quedado fuera porque les faltaban documentos", explica Valía. "Nos preocupa que las vías de notificación a quienes solicitan una ayuda sean insuficientes. Habría que personalizarlas un poco más", concluye.