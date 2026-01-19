PP y Vox no revelan los regalos que reciben en el Ayuntamiento de València

La concejala de Compromís per València, Lluïsa Notario, ha denunciado que el gobierno municipal del PP y Vox “oculta los regalos que reciben sus concejales y concejalas, incumpliendo la ley de transparencia y demostrando, una vez más, una forma de gobernar basada en la opacidad y la falta de rendición de cuentas”.

Según ha explicado Notario, doce de los diecisiete miembros del gobierno municipal no tienen actualizado el registro de obsequios, y algunos no han publicado ninguna información desde el año 2023, pocos meses después de acceder al ejecutivo local. Para la concejala, “la transparencia en los regalos es clave para prevenir la corrupción, porque hay que saber qué se recibe, de qué empresas y en qué contexto; ocultar esta información alimenta la sospecha y huele mal”.

Notario ha recordado que en numerosos casos de corrupción investigados a lo largo de los años, los regalos de empresas a cargos públicos han sido una vía encubierta de pago por favores o contratos. “Por eso la ley obliga a declararlo todo. No es una cuestión simbólica, es una garantía democrática para que la ciudadanía pueda confiar en sus representantes”, ha remarcado.

No es un hecho aislado

Desde Compromís alertan de que la ocultación de los regalos no es un hecho aislado, sino que forma parte de un "patrón de oscurantismo del gobierno del PP y Vox". "En los últimos dos años y medio se han acumulado episodios graves de falta de transparencia, con información relevante ocultada o facilitada con retraso, resistencia a hacer públicos datos sobre incompatibilidades, contratación o uso de recursos municipales, e incluso advertencias de instituciones de control y resoluciones judiciales por no cumplir con las obligaciones legales. Es un no parar constante. En muy poco tiempo, este gobierno ya acumula demasiados episodios de opacidad”, ha denunciado Notario, que ha advertido de que “al PP y Vox, la transparencia y rendir cuentas les incomoda”.

La concejala ha concluido asegurando que Compromís “fue, es y será un muro contra la corrupción”, y ha afirmado que la coalición valencianista “seguirá fiscalizando al gobierno y exigiendo el cumplimiento estricto de la ley, también en materia de transparencia, porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué se hace, con quién y con qué intereses, y no permitiremos volver a épocas oscuras que València ya ha sufrido”.

Actividades del concejal Olano

Por otro lado, el concejal socialista Javier Mateo ha informado de que el Grupo Municipal Socialista ha presentado una alegación al Síndic de Greuges para que vuelva a requerir al Ayuntamiento de València a que cumpla sus resoluciones contra la ocultación deliberada de las actividades del concejal José Marí Olano con empresas privadas a pesar de presidir la mesa de Contratación. En el escrito, ha explicado Mateo, se reclama que, además de insistir en el cumplimiento estricto de las resoluciones cursadas, se modifiquen las prácticas de falta de transparencia del gobierno del PP y Vox.

“A pesar de que el Síndic de Greuges le dijo al Ayuntamiento de València que debía publicar las empresas privadas para las que trabajan sus concejales de gobierno, este ayuntamiento se niega a hacerlo. Por eso, como Partido Socialista, le hemos pedido al Síndic que requiera nuevamente al Ayuntamiento para que modifique estas prácticas de opacidad y, además, que presente un informe especial ante la Comisión de Les Corts Valencianes encargada de las relaciones con el Síndic”, ha apuntado.

“Es impresentable que los concejales que usan el dinero público para las contrataciones trabajen, además, para empresas privadas de las que se niegan a dar su nombre"

Para el concejal socialista, “es impresentable que los concejales que usan el dinero público para las contrataciones trabajen, además, para empresas privadas de las que se niegan a dar su nombre, porque podría haber conflicto de intereses que no pueden ser fiscalizados”.

Situación de hace años

Esta situación, ha incidido Mateo, se produce desde hace años a pesar de las múltiples resoluciones del Síndic exigiendo al gobierno de Catalá que haga públicas las empresas para las que trabaja su concejal de Contratación (que preside la mesa de Contratación del Ayuntamiento) para que la oposición pueda fiscalizar si se están produciendo irregularidades.

“El Ayuntamiento de València debe ser incluido como incumplidor en la propia página web del Síndic de Greuges porque no tiene ningún sentido que la capital de la Comunitat Valenciana sea la que peores prácticas de contratación y transparencia está llevando a cabo en todo el territorio”, ha insistido.

En el escrito que ha presentado el Grupo Municipal Socialista al Síndic de Greuges, se pide también que elabore un informe especial ante la comisión de Les Corts Valencianes que se encarga de las relaciones con la Sindicatura de Greuges para advertir de la situación de “rebeldía” del Ayuntamiento de València para esconder los posibles conflictos de interés de su concejal de Contratación. Igualmente, ha finalizado Mateo, los socialistas demandan que esta nueva queja del Síndic de Greuges se incorpore en el informe anual que se remite a Les Corts Valencianas donde se evidencia los incumplimientos del Ayuntamiento.