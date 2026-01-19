Los socialistas denuncian que Catalá y Vox paralizan el Observatorio de Empleo

El concejal del Grupo Municipal Socialista Javier Mateo ha denunciado que el Gobierno de María José Catalá y Vox “ha abandonado una herramienta clave para el empleo en nuestra ciudad”, en referencia alObservatorio Socioeconómico de Empleo y Formación, y ha exigido “sureactivación inmediata”a través de una moción que su formación defenderá en la comisión de Hacienda del próximo miércoles.

Mateo ha recordado que este observatorio permitía “conocer con rigor los datos reales del desempleo, las necesidades formativas y la inserción laboral” y servía como “base para diseñar políticas activas de empleo con impacto real”. “Era una herramienta imprescindible para desarrollar posteriormente medidas que ayudaran a miles de valencianos y valencianas a mejorar su situación laboral”, ha señalado.

Según el edil socialista, el observatorio “se encuentra ahora paralizado por la decisión del gobierno municipal de liquidar València Activa”, una medida que, a su juicio, “responde a la intención de tapar sus posibles casos de corrupción del Gobierno de PP y Vox”. “Sin datos no hay políticas eficaces”, ha advertido Mateo, quien ha reclamado recuperar un instrumento “vivo, transparente y útil que permita orientar actuaciones concretas para generar empleo de calidad.

Prioridad

El concejal socialista ha subrayado que la reactivación del observatorio debe enfocarse especialmente en quienes más barreras encuentran en el mercado laboral como son los jóvenes, mayores de 45 años, mujeres y personas paradas de larga duración. “Solo con información rigurosa podremos construir soluciones justas para el empleo en la ciudad de València”, ha remarcado Javier Mateo y ha expuesto las tres propuestas de acuerdo que contiene la moción para para recuperar de manera efectiva esta herramienta municipal.

En primer lugar, reactivar de forma inmediata el Observatorio Socioeconómico de Empleo y Formación, garantizando su funcionamiento ordinario y la disponibilidad pública de la información necesaria para orientar políticas activas de empleo. En segundo lugar, presentar y actualizar periódicamente los indicadores e informes del Observatorio, de forma que sirvan para diagnosticar necesidades formativas, desempleo e inserción laboral y permitan evaluar el impacto de las medidas municipales. Y, finalmente, impulsar un modelo de gestión transparente y útil del Observatorio, asegurando que sea una herramienta viva al servicio de la ciudadanía y especialmente orientada a los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo.