València incrementa las sanciones de limpieza: prohibida la rebusca en los contenedores

Una de las quejas más comunes de los vecinos de València es la falta de limpieza en sus calles o problemas con los contenedores de la basura. Es más, estas quejas son cada vez más habituales y se sitúan entre las más numerosas de las expuestas por la ciudadanía a pesar del incremento presupuestario de los últimos años. Es por ello que el Ayuntamiento de València ha decidido tomar medidas y castigar más duramente los comportamientos incívicos en este sentido. La Comisión de Urbanismo de este miércoles aprobará, presumiblemente, una modificación de la ordenanza de limpieza que incluye, entre otros asuntos, la prohibición de la rebusca en los contenedores.

En términos generales, la modificación de la ordenanza tiene como objetivo la adaptación de la misma a la normativa actual estatal y autonómica para garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones relativas a la recogida y gestión de los residuos, en especial la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y normativa que la desarrolle, y la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana.

Nuevas prohibiciones

Básicamente, lo que hace la nueva ordenanza es graduar sanciones que antes no lo estaban e introducir algunas nuevas. Entre las nuevas prohibiciones está depositar o abandonar residuos domiciliarios en la vía pública o en cualquier lugar del término municipal, o en contenedores no habilitados para ese tipo de residuo, o en lugares diferentes a los especiﬁcados por el Ayuntamiento. (La sanción puede llegar hasta 3.000 €)

También se prohíbe abandonar en la vía pública o junto a los contenedores para las diferentes fracciones que instala el Ayuntamiento residuos industriales como palets, escombros, o similares (hasta 3.000 €); y la extracción, rebusca o recogida de los residuos una vez puestos a disposición de los servicios municipales en la forma establecida en esta Ordenanza, manipular contenedores o su contenido y desplazarlos fuera de sus ubicaciones.

Finalmente, no está permitido el abandono de ningún tipo de residuos voluminosos en la vía pública fuera de los sistemas establecidos (desde 750€ a 3.000 €).

Modificaciones

Por su parte, entre las disposiciones que se modifican para aumentar sus sanciones están abandonar basura dispersa o cualquier tipo de residuo en espacios públicos, así como realizar cualquier otra conducta que pueda ensuciar los espacios públicos o ir en detrimento de su higiene y aseo. La sanción puede ir desde 1.500 € a 3.000 €.

También se prohíbe arrojar residuos de pequeño tamaño, tales como colillas, cáscaras, chicles, papeles o cualquier otro residuo de entidad similar sin utilizar las papeleras u otros elementos de mobiliario instalados y destinados específicamente para tal fin (hasta 1.500 €); depositar en las papeleras los residuos no destinados a las mismas y de forma específica las bolsas con residuos domiciliarios o comerciales, así como elementos voluminosos que sobresalgan de la boca de la papelera (desde 1.500 € a 3.000 €); escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas sobre la vía pública u otros lugares no habilitados para ello (de 750 € a 3.000 €); realizar pintadas y grafitos en las paredes y paramentos verticales u horizontales de elementos protegidos patrimonialmente, según el catálogo del Ayuntamiento de Valencia. (de 1.500 a 3.000 €); y no retirar los sobrantes de obras y escombros resultantes de trabajos realizados en la vía pública, con consecuencias graves para el entorno (de 750 € a 1.500 €).

Por último, se modifican los artículos sobre obligaciones específicas como recogida de excrementos y limpieza de las micciones de los animales por parte de sus propietarios o portadores (sancionado hasta 1.500 €)