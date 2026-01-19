València iza las banderas a media asta en señal de duelo por el accidente de tren de Córdoba

"Por desgracia los valencianos tenemos muy reciente y sabemos lo que es vivir una desgracia y sabemos lo que se valora el cariño y la ayuda que se recibe en el luto", con estas palabras la alcaldesa de València, María José Catalá, ha concluido el minuto de silencio que se ha llevado a cabo por todo el Gobierno Local a las puertas del ayuntamiento en señal de duelo por las, al menos, 39 víctimas mortales y cientos de heridos del accidente de tren ocurrido en la tarde de ayer en Adamuz (Córdoba).

La alcaldesa ha señalado, además, que se han suspendido todos los actos del ayuntamiento programados para el día de hoy a la espera de conocer los pormenores del decreto de luto oficial del Gobierno central. Por el momento, las banderas de València ya ondean a media asta en los edificios oficiales en señal de duelo.

La primera edil también ha informado de que desde la Administración municipal "ofrecemos toda la ayuda y efectivos que se puedan necesitar" y ha querido transmitir su pésame a todas las familias afectadas por este accidente que ha conmocionado al país.

Delegación del Gobierno se suma al dolor por las víctimas

Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana / Redacción Levante-EMV

También a las puertas del Palau del Temple, sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, se ha guardado un minuto de silencio en el que han estado presentes la delegada, Pilar Bernabé, diputados en las Corts como Alicia Andújar y diputadas en el Congreso como Carmen Martínez. "La delegación del gobierno en la Comunidad Valenciana se suma al dolor de esta terrible tragedia, y quiero transmitirle todo mi afecto y todo mi cariño a los familiares de las víctimas mortales, a todos los afectados y afectadas de este terrible accidente", ha destacado Pilar Bernabé en declaraciones a los medios después del homenaje.

"El pueblo valenciano hoy se suma al dolor de toda España y de todo el país ante esta terrible tragedia", ha añadido. Por eso, la delegada del Gobierno ha enviado todo su "cariño" y "fuerza" a los servicios de Emergencia. "Están trabajando desde ayer sin parar para poder atender a todas las personas afectadas y poder terminar cuanto antes las labores de excarcelación de todas las personas que puedan estar en una situación terrible como la que estamos viendo", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado "todo el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que llevan haciendo desde ayer todos los servicios de emergencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y todos los profesionales de la sanidad que están atendiendo a las personas accidentadas". "Deseo a todas aquellas personas y familias que están al lado de sus familiares en el hospital que se recuperen cuanto antes", ha concluido Bernabé.