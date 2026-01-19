València rehabilitará las Instalaciones Deportivas Elementales de la ciudad

El Ayuntamiento va a impulsar un nuevo plan municipal “para rehabilitar y actualizar las Instalaciones Deportivas Elementales (IDES) de la ciudad”. El objetivo de esta iniciativa “es mejorar la experiencia deportiva de los usuarios e incentivar la práctica deportiva en instalaciones de acceso libre y próximas a los vecinos y vecinas”, tal como ha anunciado hoy la concejala de Deportes, Rocío Gil, quien ha asegurado: “Queremos poner al día nuestra red de IDES para ofrecer espacios seguros para la actividad física, fomentar el deporte juvenil y la cohesión social de nuestros barrios”

Estas instalaciones ofrecen servicios deportivos de acceso público y gratuito en una amplia franja horaria los siete días de la semana. Actualmente, hay construidas más de 70 instalaciones de este tipo en los diferentes distritos y pedanías de la ciudad y la concejala ha explicado que “esta nueva apuesta municipal será una ‘carrera de fondo’ debido a la amplia capilaridad de nuestras instalaciones, presentes en casi todos los barrios de la ciudad”. “Pero entendemos que este esfuerzo es fundamental para seguir potenciando la actividad deportiva, abierta y cercana, en nuestros barrios”, ha añadido.

Rocío Gil ha recordado que el Consistorio encargó a la Universidad de València un estudio de valoración y satisfacción de las personas usuarias de las instalaciones deportivas elementales de la ciudad de Valencia en 2025, “para analizar la herencia deportiva del anterior gobierno municipal, que abandonó estos espacios deportivos”. “Por ello, vamos a activar una nueva hoja de ruta para revertir la herencia de la izquierda y revitalizar el deporte en nuestros barrios”, ha afirmado la edil.

Cabe recordar que cada IDE parte de un escenario y de una casuística deportiva particular y suma “en una amplia oferta deportiva municipal que abarca diferentes disciplinas: fútbol sala, baloncesto, vóley, tenis de mesa, skateparks, minitenis y mini basket, entre otras. “La satisfacción general de nuestros usuarios refleja diferencias entre instalaciones, por lo que iremos atendiendo progresivamente las necesidades en materia de equipamiento deportivo para homogeneizar la calidad de la experiencia”, ha detallado la concejala.

En este sentido, ha explicado que las primeras IDES objeto de esta modernización serán las de la Zona Norte, para lo cual ya se han iniciado los trámites para contratar la redacción del proyecto.

Instalaciones Deportivas Elementales

Actualmente, un 45’3% de las personas que suelen practicar deporte lo hacen, predominantemente, al aire libre. El perfil mayoritario del usuario/a de las IDES se caracteriza por ser mayoritariamente hombres (77%) con edad media de 32,5 años que suelen vivir cerca de la instalación. El 57,5% de los usuarios acude a diario o entre 3 y 5 veces por semana con una permanencia media de en torno a la hora y cuarto.

Las principales actividades que realizan las personas usuarias son actividades físico-deportivas (78%), mientras que los acompañantes realizan tareas de supervisión y cuidado de menores. La actividad físico-deportiva mayoritaria es la calistenia o ejercicios de fitness (56,4%) y los deportes colectivos (50%), con un tiempo de práctica ligeramente superior a una hora.

Entre los principales motivos por los que los usuarios asisten a las IDES el factor más destacado es la cercanía a la residencia, lo que indica que la proximidad es el principal atractivo.