El ayuntamiento filtrará los listados de las ayudas al alquiler y "estudiará" el aumento de la partida

Después de conocer que 550 personas se habían quedado fuera de las ayudas al alquiler del Ayuntamiento de València porque, a pesar de cumplir los requisitos exigidos, no había suficiente dinero presupuestado, el consistorio se ha pronunciado ante esta denuncia del PSPV y asegura que en estos momentos el Servicio de Vivienda está "contabilizando posibles renuncias e incompatibilidades por duplicidad de ayudas con la Generalitat Valenciana para obtener la lista definitiva de beneficiarios".

Una vez los listados hayan sido "depurados", el consistorio se muestra abierto a "estudiar" una ampliación de la partida presupuestaria, como "ya ha hecho en ocasiones anteriores" con el objetivo de que estas ayudas se "extienda al mayor número de personas que cumpla todos los requisitos", responden desde el Gobierno Local.

El grupo socialista del ayuntamiento comunicó a Levante-EMV su intención de presentar una moción para que "María José Catalá amplíe el presupuesto destinado a las ayudas de alquiler" ante las cifras que arrojaban que el 70 % de las solicitudes presentadas para optar a estas subvenciones para rentar una vivienda o una habitación había sido rechazada. En concreto, de las 4.248 solicitudes presentadas demandando una vivienda de AUMSA, 1.249 han sido aceptadas; 550 descartadas por falta de presupuesto y el resto, desestimadas por estar incompletas o no cumplir con las condiciones establecidas.

Para la concejala socialista Elisa Valía, la elevada cifra de rechazos también tiene que ver con la "insuficiente" vía de notificación de los plazos de subsanación o alegaciones. En su opinión "es necesario revisar el procedimiento para comunicar y publicitar los periodos de subsanación" y de presentación de alegaciones. El anuncio de la apertura de los plazos se hizo a través de un banner en la web del Ayuntamiento de València y en el tablón de anuncios del mismo site.

Una ampliación "urgentísima"

Por su parte, la plataforma social Juntes per l'Habitatge, que aglutina a distintas organizaciones que reivindican el derecho a la vivienda, exige tanto a la Generalitat Valenciana como al Ayuntamiento de València que se amplíe "de forma urgentísima el crédito necesario para atender las solicitudes de estas familias que, cumpliendo los requisitos, se han desestimado o excluidos sus solicitudes".

El hecho de que las personas que han demandado este soporte de las administraciones para poder hacer frente a los gastos de arrendamiento no obtengan esta ayuda, "supone más dinamita para que se inicien miles de desahucios", denuncian en un comunicado y concluyen que deben atenderse las necesidades de las familias "de manera preferente".