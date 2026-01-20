Un chispazo prende el techo de un tranvía y obliga a cortar la circulación en la avenida de Tarongers
Las autoridades competentes descartan un posible fallo en la catenaria como origen del incendio
C. Moreno
Un incendio en un tranvía de València ha obligado a cortar la circulación de coches y autobuses en la avenida de Tarongers de València. Según fuentes de Metrovalencia consultadas por este diario, el fuego se ha a la altura de la parada de Beteró. En un primer lugar, apuntaban a un chispazo producido por una avería en la catenaria al contacto sobre el tranvía como motivo del fuego en el techo del convoy, hipótesis que más tarde han descartado "porque los tranvías pueden circular", han precisado. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 22:00 horas. Los bomberos han intervenido para sofocar el fuego.
Se ha cortado el servicio de tranvía en las líneas 4 y 6 hasta Pont de Fusta. En este momento se está tratando de restablecer la tensión en catenaria afectada y reorganizar el servicio en todas las líneas, además de proceder a la retirada de los tranvías siniestrados al depósito, según informan las mismas fuentes.
