El Cuerpo Municipal de Bomberos realiza más de 9.600 intervenciones en 2025

El Cuerpo Municipal de Bomberos ha cerrado el año 2025 con un total de 9.616 intervenciones (520 más que en 2024), tal como recoge el balance anual de la actividad realizada por este servicio, creado en València en el año 1857 “para proteger a sus habitantes y bienes”.

Según este documento, más de la mitad de los servicios prestados (un 62,1%) han sido salvamentos. Suman 5.975 asistencias (frente a las 5.173 asistencias de 2024, entre las que destacan las relacionadas con la dana). Y unos 1.300 de los salvamentos de 2025 se han realizado para abrir puertas, un servicio que se ha incrementado con respecto al año anterior. Asimismo, en 2025 también han aumentado los salvamentos en ascensores y los que se han llevado a cabo para retirar enjambres.

La extinción de incendios ha supuesto un 14,8% del servicio del Cuerpo Municipal de Bomberos que ha intervenido en 1.774 ocasiones (102 menos que el año anterior, en el que se registró el incendio del edificio de Campanar) para sofocar siniestros de este tipo en viviendas, garajes, locales públicos y otros espacios urbanos y naturales.

En general, el análisis comparativo de la evolución de los distintos tipos de incendios entre 2024 y 2025 también muestra una tendencia general de estabilidad, con variaciones en algunas tipologías. Los incendios en viviendas pasan de algo más de 520 intervenciones en 2024 a cerca de 550 en 2025.

Por el contrario, se registra un descenso en los incendios de árboles, matorrales, solares y vertederos, que bajan de alrededor de 230 casos en 2024 a unos 150 en 2025, así como una reducción en los incendios de vehículos.

Por lo que respecta al aumento temporal y significativo de trabajo, cabe destacar que el año pasado no se registraron “picos” como los originados en 2024 por el incendio de Campanar en febrero y la dana en octubre.

Concienciación social

El concejal de Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha dado cuenta hoy de este informe que “aporta información clave para la planificación preventiva y operativa del servicio”, ya ha resaltado que “este tipo de documentos, que refuerzan la transparencia del servicio, permiten mejorar la capacidad de respuesta ante futuras necesidades”.

Juan Carlos Caballero ha recordado “la vocación del servicio a la ciudadanía del Cuerpo Municipal de Bomberos” y ha destacado que, “además de actuar ante cualquier siniestro, trabaja en la concienciación de la sociedad”.

En este sentido, ha aludido al incremento de las actividades divulgativas, de información y educación que han aumentado en este último año. A este respecto el concejal ha recordado la participación de Bomberos y Bomberas en el Plan “València+Segura”, “una iniciativa pionera, impulsada por el Ayuntamiento y la Universidad de València, para promover autoprotección ciudadana ante emergencias”.