La EMT pondrá 58 váteres fijos para sus conductores: se acabó el peregrinaje por los bares

Los conductores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València dispondrán de baños de obra fijos a lo largo del recorrido de las diferentes líneas de la compañía de transporte público por toda la ciudad. El presidente de la EMT y edil de Movilidad en la capital valenciana, Jesús Carbonell, ha indicado que esta era "una de las reivindicaciones históricas de los conductores" de la compañía. "Hemos dado respuesta y este mismo año completaremos la instalación de 22 de las cabinas de váter. Esta actuación, con una inversión que supera los 1,8 millones de euros, mejorará sin duda sus condiciones de trabajo", ha dicho el edil.

Carbonell ha precisado que el consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes celebrado este martes ha adjudicado el contrato de suministro de 58 nuevas cabinas de váter de obra para dar servicio a la plantilla de conductores. "El suministro, por un importe máximo de 1.560.000 euros --IVA no incluido-- se encuentra encuadrado dentro del plan de inversiones de la empresa y pondrá fin al peregrinaje de los conductores en busca de establecimientos a lo largo del recorrido", ha remarcado el concejal.

La actuación contempla la instalación de las nuevas cabinas y la renovación de las antiguas, priorizando aquellas que presentan mayores deficiencias. Se prevé colocar 22 cabinas en el ejercicio actual y otras 18 entre 2027 y 2028.

Primera inversión de este calado

Jesús Carbonell (PP) ha manifestado que esta "es la primera vez que se realiza una inversión tan elevada en esta materia" para atender una cuestión "que ha sido reclamada de forma reiterada por la plantilla de la empresa". El edil ha comentado que durante el anterior mandato, "desde 2015 a 2023", con Compromís y PSPV en el ejecutivo de la ciudad, "se instalaron nueve baños nuevos". "Prácticamente instalaron un baño por año, una cifra que para nada respondía a las necesidades de la plantilla", ha apostillado.

Bolsas de empleo

Jesús Carbonell ha hablado también de las bolsas de empleo. Así, ha manifestado que "otra de las medidas que puso en marcha el actual gobierno a su llegada a la EMT fue la de ampliar el número de conductores, hasta llegar a la incorporación de medio centenar".

El edil de Movilidad ha resaltado que la Empresa Municipal de Transportes publicará convocatorias de empleo público para constituir bolsas de empleo que permitan afrontar las necesidades que puedan generarse a futuro de personal de conducción y de talleres, de 300 y 35 plazas, respectivamente.

"Las bolsas de empleo van a estar plenamente operativas en el tiempo necesario y va a haber personal perfectamente seleccionado para atender en tiempo las necesidades que se produzcan. Así, la bolsa de empleo para personal de taller quedará constituida en febrero y la de personal de conducción, en el momento en que se agote la actual, en la que todavía permanecen sin ingresar como personal fijo unas 40 personas, como se ha planteado también para la vigencia de la nueva bolsa", ha expuesto Carbonell.

El presidente de la EMT ha asegurado que "esta acción pretende anticiparse a las posibles necesidades que puedan originarse por el envejecimiento natural de la plantilla o la generación, en su caso, de nuevos servicios". De este modo, se busca que, "en ningún momento, como ocurriese en períodos de gestión anteriores no muy lejanos, el servicio que se presta a la ciudadanía puede verse menoscabado como consecuencia de falta de personal para atender" lo programado.

Carbonell ha agregado que "esta acción viene a sumarse al conjunto de actuaciones que, poniendo la planificación como eje de la gestión --como el plan director, que determinará el diseño de la futura red en función del diagnóstico de las relaciones de movilidad, o el plan de inversiones, que garantizará la viabilidad de las actuaciones futuras, ha dicho--, se está llevando a cabo desde la corporación municipal para la mejora continua y permanente del servicio de movilidad ofrecido por la EMT".