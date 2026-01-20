Tu hogar ideal en Valencia: casa reformada con patio y terraza por 150.000 euros

El mercado inmobiliario valenciano continúa ofreciendo oportunidades atractivas para distintos perfiles de comprador, apoyado tanto en prestaciones de los inmuebles como en el respaldo de profesionales y agencias especializadas del sector, que conectan a compradores con sus nuevas viviendas.

Casa con terraza y vistas a la montaña en El Palomar (Valencia)

Casa con terraza en El Palomar / Tucasa.com

Esta vivienda, situada en el centro de El Palomar (Calle Sant Domenec), sale a la venta por 150.000 euros. Completamente reformada, con 176 m² construidos sobre una parcela de 84 m², se distribuye en tres niveles y combina espacios amplios, luminosa cocina comedor, salón con chimenea, patio con barbacoa y una terraza con vistas a la montaña. Es ideal como vivienda habitual o segunda residencia gracias a su ubicación estratégica en el corazón del pueblo, cerca de servicios y comunicaciones, y su estado permite entrar a vivir sin reformas adicionales.

Chalet con terraza en primera línea de Playa de Miramar (Valencia)

Casa con terraza en Miramar, Playa de Miramar / Tucasa.com

En la costa valenciana, se encuentra este chalet independiente en primera línea de playa de Miramar, ubicado en Passeig Marítim 1. Sale a la venta por 495.000 euros y cuenta con 166 m² construidos sobre una parcela de 306 m². La vivienda dispone de 4 habitaciones, 2 baños y 1 aseo, y ofrece varias terrazas con vistas al mar, tanto delanteras como traseras, además de trastero, barbacoa, pequeño garaje y aparcamiento adicional.

El chalet tiene un luminoso salón comedor con chimenea, cocina equipada y amueblada, pasillo que conecta las habitaciones y baños completos. Está equipado con fibra óptica y aire acondicionado frío/calor, construido en 1977, renovado y listo para entrar a vivir, y se vende amueblado, combinando comodidad y estilo desde el primer momento.

Su ubicación en primera línea de playa y los servicios cercanos hacen de este inmueble una opción atractiva tanto para residencia habitual como segunda residencia o inversión turística, aprovechando al máximo el encanto de la vida costera y el clima mediterráneo.

Estas dos propiedades reflejan la diversidad del mercado inmobiliario en la provincia de Valencia, donde conviven opciones tradicionales de interior con viviendas modernas frente al mar. Desde una casa reformada en El Palomar, con terraza y espacios amplios, hasta un chalet en primera línea de playa en Miramar, la región ofrece opciones para distintos estilos de vida, preferencias entre interior y costa, y oportunidades tanto para vivir como para invertir.