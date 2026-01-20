Nueva vida para las naves de Guatla y el barrio de Sant Antoni

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Vecinos de Sant Antoni para abordar el nuevo planeamiento de la zona ocupada actualmente por las naves de la calle de la Guatla. Durante esta reunión, la alcaldesa les ha informado que el barrio de Sant Antoni va a ganar zonas para equipamiento público, zona verde y viviendas dotacionales, dando así respuesta a una reivindicación vecinal.

“Este es un barrio que históricamente ha tenido una falta de equipamientos públicos y ahora, por fin, vamos a empezar a saldar una deuda con este barrio”, ha señalado la alcaldesa, quien ha recordado que el Ayuntamiento de Valencia desestimó el proyecto de macro-hotel de más de 500 plazas que había previsto en un patio interior donde se encuentran las naves de Guatla.

“Este gobierno está cumpliendo con lo que nos comprometimos con los vecinos. Dijimos que el proyecto del macro hotel no cumplía y lo frenamos, y ahora estamos trabajando para que este barrio tenga dotaciones públicas que son necesarias para todos los vecinos” ha afirmado.

En este sentido, el Ayuntamiento aprobó en junio del año pasado la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbanística para la implantación de las nuevas dotaciones municipales en la zona cambiando la calificación de este espacio del barrio de San Antonio (distrito de la Saïdia) de terciario a dotacional.

El plan de futuro

La modificación del planeamiento contempla que el patio de manzana pasa de tener edificabilidad a convertirse en zona verde y equipamiento público, se consigue una de las naves para equipamiento público, se mejora la ordenación establecida en la zona y se contemplan también viviendas dotacionales públicas.

En concreto, el espacio para zona verde será superior a 1.200 m2, el espacio para el equipamiento público supera los 2.260 m2 y para la vivienda dotacional supera 377m2. “Es decir, que esta zona pasa de 0 metros de zona verde a poder tener un jardín de más de 1.200 m2 y de tener 0 metros cuadrados de dotaciones públicas, a poder tener un equipamiento público para los vecinos de más de 2.260 metros cuadrados. El cambio que vamos a conseguir en este barrio es sustancial”, ha explicado la alcaldesa.

Por otro lado, durante la visita con los vecinos, también se han abordado otros asuntos que afectan al barrio como el control de los apartamentos turísticos ilegales donde las inspecciones han crecido en el último año un 8,8%, la limpieza que se ha incrementado en el barrio y se ha informado que tras la renovación del alumbrado en las calles Pobla del Duc y Hermanos Fabrilo, este mes de enero y, a petición de los vecinos, se va a iluminar la parte central de la rotonda de la calle Maximiliano Thous con la calle Sagunto a fin de alumbrar el árbol y el monolito de Maximiliano Thous que hasta ahora no tenían iluminación.