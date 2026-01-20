Los socialistas critican la nueva ordenanza de limpieza: "Siempre echan la culpa a los demás"

"La ordenanza de limpieza del PP vuelve a demostrar que son especialistas en echar la culpa a todo el mundo cuando algo va mal, en lugar de asumir su propia responsabilidad como gobierno". Son palabras de la concejala socialista en el Ayuntamiento de València, Elisa Valía, que cree que la solución a los problemas de limpieza de València no pasan por incrementar las multas a los vecinos sino por dedicar más medios y ser más eficaces en la gestión.

Según Valía, "la modificación de la ordenanza introduce cambios en las sanciones a comportamientos incívicos, dando por hecho que toda la culpa es de la ciudadanía". "El PP no asume que tiene el mayor contrato de limpieza de la historia, y que a pesar de ello las quejas no dejan de aumentar. Los vecinos y vecinas están sometidos a condiciones insalubres, porque María José Catala no controla que se cumpla el servicio que estamos pagando entre todos y todas. Muchas personas se ven obligadas a convivir con contenedores llenos durante días", añade la concejala socialista.

Falta de control

A su juicio, "el problema de la limpieza en València es consecuencia fundamentalmente de una falta de control y de gestión clara por parte de Catala y su gobierno, por mucho que se esfuercen en culpar a todos los demás. Deberían hacer más autocrítica y ponerse a trabajar, porque tienen más presupuesto que nunca antes y la ciudad está más sucia que nunca antes", concluye.

Los cambios en la Ordenanza de Limpieza se debatirán y presumiblemente se aprobarán en la Comisión de Urbanismo de este miércoles. Algunas de las nuevas sanciones se centran en la rebusca dentro de los contenedores o en el depósito de basura y enseres fuera de estos. Así mismo, se incrementan las sanciones por escupir, tirar chicles, orinar o tener otros comportamiento incívicos en la ciudad, como hacer pintadas.