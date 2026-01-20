El temporal engulle las playas del sur de València: el agua entra en las casas

El temporal de mar desatado en todo el litoral de la Comunitat Valenciana está causando estragos en las playas de València, donde el agua ha superado la franja de arena y ha llegado a entrar en las casas. Tanto las playas de Pinedo como El Saler o el Perellonet se han visto afectadas por el oleaje y concretamente en esta última pedanía las olas han llegado a entrar en los apartamentos que no están protegidos por un paseo marítimo, donde aún en estas fechas del año hay numerosos residentes. También en las playas del norte, Cabanyal y Malva-rosa, se ha dejado sentir el temporal, aunque con menos consecuencias.

El Ayuntamiento de València ya advirtió en el día de ayer que la alerta naranja por fenómenos costeros afectaba al litoral de la capital, por lo que pidió a los ciudadanos que no se acercasen a las playas o los paseos marítimos y escolleras.

El fenómeno se repite en todas las playas tanto del norte como del sur de la capital. También en El Perellló y Cullera, por el sur, o en Sagunt, por el norte, se han producido situaciones similares, con las olas comiéndose literalmente la arena de las playas.

Aspecto de la playa de la Malva-rosa, en València. / Levante-EMV

La alerta persiste

El aviso por fenómenos costeros establecido por Aemet en las provincias de Castellón y Valencia y el litoral norte de Alicante será nivel naranja hasta las 00:00 horas del miércoles, momento en que bajará a nivel amarillo y estará activo hasta las 9:00 en los litorales valenciano y castellonense y hasta las 12:00 en el alicantino.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el aviso naranja en el litoral norte de Alicante y en Castellón y Valencia, por viento de componente norte de 50 a 70 kilómetros por hora (fuerza 7 ocasionalmente 8) y olas de 4 metros, con especial incidencia en costas y paseos orientados al nordeste, estará activo desde las 11:00 horas de este martes hasta las 00:00 horas del miércoles.

Asimismo, Aemet ha establecido aviso amarillo por lluvias con acumulados de 60 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, y estará activo desde las 11:05 horas de hoy a las 6 de la madrugada del miércoles.

También hay aviso amarillo por precipitaciones acumuladas de 60 l/m2 en el litoral norte de Castellón desde las 11:00 de este martes, aunque en este caso está previsto que el aviso concluya a las 18:00 horas de hoy.

Aemet también indica que se ha establecido el aviso amarillo por acumulación de 10 centímetros de nieve en 24 horas en el interior norte de Castellón y por encima de los 1.200 metros, de 11:00 a 18:00 horas de este martes.

Asimismo, hay aviso amarillo por vientos con rachas máximas de 70 km/h en el litoral de Alicante, desde las 11:00 a las 18:00 horas de hoy, ya que se espera que sople viento del norte, especialmente en zonas situadas a sotavento de la sierra del norte de Alicante y en el entorno del Cabo de la Nao.

También hay aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Alicante, desde las 12:00 horas de este martes hasta las 12:00 del miércoles, por olas de 3 a 4 metros por mar de fondo del este y nordeste, y viento del noroeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7).

El último boletín de Aemet también avisa del nivel amarillo por fenómenos costeros en el litoral norte de Alicante, desde las 00:00 horas del miércoles hasta las 12:00 de ese mismo día, con olas de 3 a 4 metros por mar de fondo del nordeste.

Asimismo, se establece el aviso amarillo por fenómenos costeros en Castellón y Valencia, desde las 00:00 horas a las 9:00 horas del miércoles, por olas de 3 a 4 metros por mar de fondo del nordeste.

Aemet también ha establecido para el jueves aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Alicante, de 00:00 a 08:59 horas, por viento de componente oeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y, mar adentro, olas de 3 metros.

También habrá aviso amarillo por vientos fuertes entre las 4:00 y las 17:59 horas del jueves, por viento del nordeste con rachas de hasta 80 km/h en el interior norte de Castellón, y por viento del oeste de hasta 70 km/h en el interior sur de Valencia, el litoral de Alicante y el interior norte alicantino.