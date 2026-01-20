Tres nuevas calles y plazas para tres ilustres de Valéncia

La Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de València ha acordado este martes, por unanimidad de los cuatro grupos municipales, proponer la denominación de tres nuevas calles de la ciudad: ‘Carrer de Pipo Arnau (Impulsor de l’esport valencià)’, ‘Plaça de Toni Lastra (Maratoniano)’ y ‘Plaça de Bernardo Adam Ferrero (Compositor)’.

José Arnau Rovira, más conocido como Pipo Arnau, falleció en octubre de 2022 y fue nombrado por el Ayuntamiento de València en 2023 como Hijo Predilecto a título póstumo. Arnau fue uno de los iconos del fomento del deporte en la ciudad desde los años 80. Desde su tienda de deportes, Arnau fue el impulsor del actual Valencia Basket, como socio fundador, y promotor del fútbol sala y el fútbol playa. A la propuesta de denominar una vía pública con el nombre de Pipo Arnau se han adherido el Valencia Basket Club S.A.D., la Fundación Trinidad Alfonso y el Club Polideportivo Les Abelles. La futura calle estará ubicada en el entorno del pabellón de la Font de Sant Lluís y del Roig Arena.

Antonio Lastra fue uno de los fundadores de la Sociedad Deportiva Correcaminos, pionero en el atletismo popular, y líder del movimiento de dignificación de la carrera a pie en los años 80. La Fundación Trinidad Alfonso, la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana y el Club de Atletismo popular Redolat Team han respaldado la iniciativa municipal. Su calle estará próxima a la plaza de la Marató, en el espacio delimitado entre las vías Brigades Internacionals y Escriptor Rafael Ferreres, en el barrio de Montolivet. El reconocimiento a los dos impulsores del deporte valenciano nació a partir de una propuesta de la Concejalía delegada de Deportes del 9 de marzo de 2023.

Renovador de la música de banda

En la misma sesión de este martes, la Comisión de Cultura ha acordado denominar con el nombre de ‘Plaça de Bernardo Adam Ferrero (Compositor)’, la plaza situada entre la avenida de França y la calle En projecte EP Verdeguer 8. La iniciativa partió de Roberto Loras Villalonga, en representación de la Academia de la Música Valenciana. El compositor, director de orquesta y musicólogo valenciano es considerado como el gran renovador de la música de banda. No sólo es reconocido como uno de los grandes compositores valencianos de los siglos XX y XXI, sino que ha sido pieza fundamental en el desarrollo de la música en la Comunitat Valenciana. Junto a su gran producción musical para orquesta, banda, coro y cámara, Adam Ferrero ha sido fundador de instituciones tan representativas como la Asociación de Compositores de la Comunitat Valenciana o la Academia de la Música Valenciana.

El procedimiento previsto para la rotulación de nuevas vías públicas viene contemplado en el Reglamento de concesión de Honores y Distinciones aprobado por el Pleno en junio de 2022. La competencia para la denominación de calles y plazas corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía, previo dictamen de la Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes, que es la que ha dado ahora el visto bueno.