Valencia hará una nueva ordenanza para blindar las pequeñas fiestas populares

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de València ha aprobado por unanimidad la creación de una ordenanza que blinde todas las fiestas populares de la ciudad, incluidas las más pequeñas y las de los barrios. Lo ha hecho a petición del Grupo Socialista, cuya concejala Nuria Llopis formuló esta petición después de que se prohibieran (luego se admitieron) una decena de cabalgatas de reyes de los barrios y más recientemente unas jornadas de convivencia de la Semana Santa Marinera.

Llopis ha mostrado su satisfacción por la aprobación de esta propuesta socialista que "impide situaciones arbitrarias como la que se produjo hace unas semanas con la negativa a dar permiso a la Semana Santa Marinera para celebrar unas jornadas de convivencia que se celebran desde hace más de 15 años sin ningún problema". "Tras las quejas recibidas, el ayuntamiento rectificó y autorizó el acto de una de las fiestas más importantes de la ciudad, pero dejó en evidencia la necesidad de establecer unas normas para garantizar que la celebración de las fiestas de la ciudad no estén a expensas de la voluntad de un concejal", precisa.

Celebrar el acuerdo

“Hoy celebramos que hayamos podido llegar a un acuerdo para mejorar la gestión de nuestras fiestas. Nos alegramos de que este gobierno se haya comprometido a llevar a cabo la ordenanza de fiestas, tal y como reclamábamos desde el Partido Socialista en la Comisión de Bienestar que se ha celebrado hoy con un primer paso que es solicitar un informe de viabilidad”, ha indicado Llopis a la salida de la comisión.

La concejala socialista ha incidido en la necesidad de regular el funcionamiento de las fiestas de la ciudad y de proteger a través de este texto normativo los principales actos tanto de las celebraciones más pequeñas de barrio como de las fiestas más grandes como son, por ejemplo, las Fallas o la Semana Santa Marinera.

“Desde el Partido Socialista ya habíamos manifestado en muchísimas ocasiones que nuestras fiestas estaban a expensas de las arbitrariedades de cualquier concejal y era imprescindible establecer marcos legales para que los principales actos queden regulados. Y ahora, gracias a este acuerdo podemos avanzar en la elaboración de esta nueva ordenanza”, ha incidido.

La concejala socialista ha subrayado la necesidad de que todos los agentes festivos participen ahora en la elaboración del texto legal para que no se quede fuera ninguno de los actos que tienen cabida hoy en la ciudad. Es decir, abrir al máximo la participación. El acuerdo que se ha alcanzado, ha confirmado Llopis, consiste en realizar los estudios de viabilidad necesarios y, posteriormente, en la siguiente comisión, la correspondiente al mes de mayo, se evaluará de nuevo la situación y la posibilidad de seguir avanzando.

Bandas de música en las cabalgatas

Pero la iniciativa de esta ordenanza no ha sido la única aprobación en la Comisión de Cultura. Compromís per València ha conseguido que la comisión apruebe también por unanimidad una transacción con el equipo de gobierno que recoge las principales peticiones de la coalición valencianista para garantizar la presencia de las sociedades musicales en las fiestas de la ciudad.

El acuerdo compromete al gobierno de María José Catalá a recuperar las sociedades musicales excluidas en la pasada Cabalgata de Reyes y a garantizar su presencia en los actos festivos municipales. Además, también recoge la propuesta de Compromís de explorar un convenio con la Coordinadora de Sociedades Musicales para fijar criterios claros de participación y sistemas de rotación justos, como los que existían antes del cambio de gobierno.

El concejal Pere Fuset ha destacado que “de nuevo desde Compromís estamos satisfechos de hacer rectificar al gobierno de PP y VOX como también ha pasado con la denegación de cabalgatas en los barrios o la negativa a un acto de la Semana Santa Marinera, pero preferiríamos que estas situaciones no se dieran con un gobierno que sea realmente sensible a la cultura festiva”.

El concejal valencianista ha remarcado que “la unanimidad evidencia que la exclusión de las bandas fue un error grave imposible de justificar”. En este sentido, ha reclamado al ejecutivo municipal que cumpla el mandato aprobado y que la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil (Vox) mantenga personalmente una reunión con la Coordinadora de sociedades musicales para recuperar el diálogo con el sector.

Compromís ha recordado el malestar expresado públicamente por la Coordinadora de Sociedades Musicales ante la falta de diálogo y el desprecio institucional de VOX, así como que meses antes ya se había advertido que las bandas probablemente no serían convocadas.

Fuset ha insistido que “pasar de nueve bandas a cero en la Cabalgata fue una regresión inadmisible que esperamos tenga una rectificación sincera” y ha criticado que “se destinaron 350.000 euros al acto sin invertir ni un euro en música en directo”.

El acuerdo, aprobado por unanimidad, recoge también una referencia al resto de entidades musicales de la ciudad para recuperar igualmente la participación de las colles de tabal i dolçaines y otras entidades como las agrupaciones de cornetas y tambores igualmente excluidas por el gobierno de PP y VOX.

Finalmente, el concejal ha señalado que Compromís hará seguimiento del cumplimiento del acuerdo: “Esta rectificación la hemos arrancado desde la oposición y velaremos para que no quede en papel mojado”.