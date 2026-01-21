Diez cámaras en el centro de València para ordenar el turismo

El Ayuntamiento de València colocará cámaras en puntos turísticos de la ciudad para obtener mapas de calor e información sobre los flujos de personas y poder gestionarlos de forma más eficiente. Así lo ha anunciado la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, durante la presentación de las novedades y eventos de la ciudad para 2026, este miércoles durante la primera jornada de Fitur. Durante el acto, Paula Llobet ha indicado que disponer de datos de afluencia permitirá "trabajar en la desconcentración del centro" y potenciar el turismo en otros barrios de la ciudad.

Tras la presentación, en declaraciones a los medios, Llobet ha explicado que el consistorio está trabajando en "tener un sistema de inteligencia turística muy potente y que con datos podamos gestionar todos esos flujos en la ciudad". "Estamos analizando diferentes proyectos, de la mano de Valencia Innovation Capital, para que al final podamos tener esos datos que a día de hoy no tenemos y, en base a esos datos, poder tomar decisiones para mejorar esos flujos de turistas, sobre todo en las zonas más concurridas".

El reto GovTech SmartTourFlow es una iniciativa impulsada por València Innovation Capital, Visit València y el Servicio de Turismo del Ayuntamiento para desarrollar una herramienta avanzada capaz de identificar, monitorizar y predecir los flujos de turistas en la ciudad. A través del uso combinado de cámaras de análisis anónimo, analítica de datos en tiempo real y una metodología multidimensional, el proyecto permite conocer la afluencia en puntos clave, anticipar situaciones de saturación y establecer umbrales de carga que ayuden a gestionar mejor los espacios públicos y la experiencia turística.

El objetivo es dotar a València de un sistema inteligente que facilite decisiones basadas en datos, especialmente en zonas de alta concentración como el Mercado Central, la Lonja, la Estación del Norte o Avenida de Suecia. La solución —desarrollada en el marco de un concurso GovTech— ofrecerá un dashboard operativo con alertas, histórico, predicciones y compatibilidad con la plataforma VLCi y el Sistema de Inteligencia Turística, permitiendo al Ayuntamiento y a Visit València planificar recursos, gestionar flujos y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y eficiente. [

La empresa ganadora del reto es Purple Blob, S.L., seleccionada para desarrollar la solución SmartTourFlow. El proyecto cuenta con un presupuesto de 50.000 € como contrato menor dentro del programa GovTech y dispone de un período de ejecución de hasta 12 meses, a partir de su adjudicación en otoño de 2025

Premios a la inclusión y la sostenibilidad

La ciudad de València también ha recibido este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid los premios FITUR4all y FITURNext por sus avances en turismo inclusivo y sostenible.

El premio FITURNext 2026 es un reconocimiento otorgado por el Observatorio FITURNext de IFEMA Madrid que valora el modelo de gestión turística sostenible del destino y, en concreto, la estrategia integral de gestión sostenible del agua impulsada por la Fundación Visit València. El reconocimiento distingue proyectos turísticos innovadores y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), informa el Consistorio en un comunicado.

Durante el acto de entrega se ha destacado la apuesta de la ciudad por un turismo responsable, basado en la planificación a largo plazo, la medición del impacto y la colaboración público-privada, así como la integración de la sostenibilidad hídrica como un eje estructural del modelo turístico de València.

Junto a València, han sido premiados los proyectos Barceló Regen y Plastic Cup.

Experiencia turística en igualdad de condiciones

También en el marco de esta feria, la ciudad recogerá el viernes el premio FITUR4all 2026 al destino nacional inclusivo, que ya han avanzado los organizadores Impulsa Igualdad y Fitur, y reconoce los esfuerzos de València por garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, puedan disfrutar de la experiencia turística en igualdad de condiciones.

El jurado ha valorado aspectos como la accesibilidad de los recursos turísticos, el transporte, la información, la atención al visitante y las políticas públicas orientadas a un turismo más inclusivo y sostenible.

Los III Premios FITUR4all han reconocido como destino nacional inclusivo a la Fundació Visit València, y el resto de premiados son Turismo de Montevideo como destino internacional inclusivo; Viajes El Corte Inglés como Empresa inclusiva y como Organización inclusiva, SEGITTUR.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha destacado que estos reconocimientos ponen de manifiesto la gran labor que València está realizando en la adaptabilidad de sus recursos y servicios para que la ciudad pueda disfrutarse en igualdad de condiciones, sin importar las limitaciones de cada persona y también en un avance hacia un turismo más sostenible.

Más de 70 citas y actos

Además en esta edición de Fitur la concejala ha presentado en la plaza central del estand de Comunitat Valenciana las acciones promocionales del III Año Jubilar y todas las novedades que la ciudad ofrecerá en 2026.

Se han realizado presentaciones técnicas de World Paella Day, Gay Games y la agenda deportiva de València, con la participación de grandes citas como la Copa del Rey de baloncesto y voleibol, Ironman 70.3 València, el Maratón de València, el 27º Trofeo S.M. la Reina y los EuroHockey Championships.

En total, València ha atendido más de 70 citas profesionales y ha puesto sobre la mesa proyectos que refuerzan su posicionamiento como destino cultural, deportivo y gastronómico.

