Catalá sobre la petición de 3 años de cárcel para Cecilia Herrero (vox): "no es una condena"

La alcaldesa de València, María José Catalá, no se ha querido pronunciar sobre la petición de la Fiscalía de tres años de prisión para la concejala de Vox Cecilia Herrero por presuntos delitos de odio hasta que no tengan la comunicación oficial. No obstante, Catalá ha dejado algunos mensajes al respecto, como que una petición fiscal "no es una condena" y que la tradición en este ayuntamiento es respetar las acusaciones hasta que no haya un pronunciamiento judicial, como ocurrió, dice, con el concejal de Compromís Pere Fuset o con el propio alcalde Joan Ribó. Eso sí, no tiene ninguna duda de que ella no hubiera colgado en las redes sociales mensajes como los de Herrero, que se dirigían directamente contra los inmigrantes o el colectivo LGTBI.

En concreto, la Fiscalía ha pedido tres años de prisión para Cecilia Herrero por mensajes difundidos en la red social "X" "encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia personas inmigrantes, integrantes del colectivo LGTBI o personas con discapacidad". "Asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada" o "Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros", son algunos de los mensajes recogidos en la denuncia que en su día presentó el grupo municipal de Compromís y ahora recogidos en la calificación fiscal.

Esperar a la Justicia

Preguntada la alcaldesa por esta petición de tres años de cárcel a una concejal que forma parte de su equipo de Gobierno gracias a la coalición con Vox, Catalá ha preferido esperar a tener el documento de la fiscalía para pronunciarse. En cualquier caso, recuerda que "ni una calificación de la Fiscalía ni una denuncia implican una condena". "Hay que respetar el estado de derecho, los procedimientos judiciales y el trabajo de la Justicia, que es lo que se ha hecho siempre en este ayuntamiento y en otras legislaturas".

Y pone como ejemplos los casos de Pere Fuset o Joan Ribó, concejal y exalcalde de Compromís. "Al señor Fuset la familia de un fallecido (en Viveros) le pedía 5 años de cárcel por homicidio imprudente. Se respetó su condición de concejal, se respetó el procedimiento judicial y al final hubo un acuerdo entre aseguradores y no hubo condena". También al alcalde Joan Ribó, "se le acusó por otra cuestión administrativa en Alboraia (construcción de una piscina de este municipio en el término municipal de València) y "es más, le estamos prestando asistencia jurídica". "Es decir, la casa tiene unas costumbres unas dinámicas y en esta legislatura y en las anteriores la dinámica ha sido dejar trabajar a la justicia y respetar la presunción de inocencia. Creo que es la mejor manera de abordar estas cuestiones", sentencia.

Sobre los mensajes en concreto, Catalá asegura no compartirlos. "Yo nunca los hubiera escrito. En absoluto es una forma de pronunciarse que formará parte de mi ni de ninguna persona de mi partido ni de ninguno de mis concejales, pero yo no soy de Vox, yo soy la alcaldesa de Valencia, soy del Partido Popular, y a mí se pueden atribuir mis pronunciamientos o de los concejales de mi partido. Evidentemente, esta persona forma parte de mi gobierno, pero es de otro partido político y yo respeto los pronunciamientos de la justicia. Ahora bien, ¿yo lo hubiera hecho?, pues mira, no".

Compromís discrepa

Las palabras de María José Catalá amparándose en la presunción de inocencia y comparando el caso de Cecilia Herrero con los de Fuset o Ribó ha sentado mal en Compromís. «Queremos recordar con total claridad qué dijo la propia alcaldesa en 2024, cuando se denunció la batería de tuits racistas, homófobos y de exaltación del franquismo de Cecilia Herrero. Aquel día, Catalá dijo que esperaría el criterio de la Fiscalía. Pues bien, la Fiscalía se ha pronunciado con toda claridad y pide hasta tres años de prisión para la señora Herrero por unos mensajes visibles para todo el mundo", ha respondido la portavoz de la coalición valencianista Papi Robles.

Papi Robles, portavoz de Compromís en València. / Levante-EMV

"No sé exactamente a qué está esperando ahora la alcaldesa. Hace un año la excusa era esperar a la Fiscalía, y ahora que la Fiscalía ha hablado, Catalá dice que no es responsable de los concejales de Vox. Esto solo se puede explicar por una amnesia interesada, porque ella es responsable de todos y cada uno de los concejales de su gobierno, también de los de Vox, que son quienes la mantienen en el cargo", ha añadido. "Catalá sabe perfectamente por qué tolera estas declaraciones fascistas dentro de su gobierno: para seguir siendo alcaldesa. Y eso tiene un precio muy claro. La señora Herrero sigue siendo concejala del gobierno municipal, sin competencias, pero cobrando 84.000 euros al año. Y eso también es responsabilidad directa de la alcaldesa", abunda Papi Rbles.

Costumbre municipal

Respecto a la comparativa con los casos de Fuset y Ribó y la supuesta costumbre de "respeto" al procedimiento judicial, Robles ha recordado que "la costumbre fundamental de este Ayuntamiento es respetar a todas y cada una de las personas que viven en esta ciudad, vengan de donde vengan, amen a quien amen y piensen como piensen. Y eso es exactamente lo que su gobierno no está garantizando. El Ayuntamiento de València es una institución honrada, diversa y abierta, y no puede permitirse ni un segundo más tener a una concejala fascista, homófoba y que ensalza a dictadores representando al gobierno municipal. Llega tarde para cesar a Cecilia Herrero", afirma.

De hecho, en el próximo pleno presentarán una moción para que Cecilia Herrero sea expulsada del gobierno de Catalá. "Ya lo hemos pedido públicamente y seguiremos presionando. Compromís llevó este caso a la Fiscalía y ha quedado claro que la denuncia estaba plenamente fundamentada».

Plano político y plano judicial

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha reprochado a María José Catalá que no tome ninguna medida contra su concejala Cecilia Herrero a pesar de que la Fiscalía le ha reclamado tres años de prisión por un presunto delito de odio. “María José Catalá tiene que asumir su responsabilidad como alcaldesa y cesar a una concejala que es racista y homófoba. No puede esperar a una sentencia que diga que lo es, entre otras cosas, porque que ella es culpable de poner esos tuits está fuera de toda duda. Lo que se va a dilucidar es si esos tuits son delito. Pero hay muchas cosas en esta vida que no siendo delito no son aceptables en el plano político y ser racista y poner esos mensajes como ha hecho la concejala de Vox Cecilia Herrero es una de ellas”, ha manifestado.

Borja Sanjuan, portavoz socialista en el Ayuntamiento de València. / Levante-EMV

En este sentido, el socialista ha afeado a Catalá que se niegue a apartar a Herrero de sus responsabilidades porque pertenece a otro partido político. “Esta concejala está en su gobierno y ella es responsable de sus concejales. María José Catalá tiene que saber que hay veces que hay que tomar decisiones incómodas para defender la dignidad de la institución y esta es una de ellas. Va primero ser alcaldesa que su propia comodidad política”, ha indicado.

De hecho, ha acusado a la alcaldesa de no actuar ante estos hechos “absolutamente repudiables” que Fiscalía ha considerado susceptibles de un delito de odio por el mero hecho de que perdería la mayoría del pleno. “Está hipotecando la dignidad de la institución por aferrarse al poder porque no solo se niega a actuar contra Herrero sino que tampoco ha tomado ninguna medida contra otro de los concejales de Vox, Juanma Badenas, que está siendo investigado también por la Fiscalía por las contrataciones irregularidades que firmó en Valencia Activa”, ha finalizado.