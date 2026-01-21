Enfermeras en los casales para atender emergencias en Fallas

El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia (COENV) ha anunciado la puesta en marcha del programa 'Primeros Auxilios para Fallas', una iniciativa "innovadora" que "fortalece la seguridad y la prevención durante las fiestas josefinas desde el propio tejido fallero". El proyecto, que nace del "compromiso profesional y fallero de un grupo de enfermeras que une vocación sanitaria y tradición", se dirige específicamente a enfermeras y enfermeros que forman parte activa de las comisiones falleras de la ciudad de València, con el objetivo de dotarlas de herramientas básicas de actuación ante situaciones de emergencia, según ha informado la entidad colegial en un comunicado.

La presidenta del COENV, Laura Almudéver, destaca que las Fallas son una celebración "multitudinaria y compleja" y contar con personal formado en primeros auxilios dentro de las propias comisiones marca una diferencia "clave" en términos de seguridad.

El Colegio impulsa así una iniciativa que "conecta la profesión enfermera con la realidad social y cultural valenciana, reforzando su papel como agente activo de salud comunitaria" y que se alinea con su compromiso con "la formación, la prevención y el servicio a la ciudadanía".

Experiencia previa

El programa se apoya en la experiencia del proyecto piloto desarrollado en 2025 en el sector fallero de Quatre Carreres, donde la respuesta fue altamente positiva. A partir de estos resultados, el COENV extiende ahora la iniciativa al conjunto de la ciudad de Valencia, con la voluntad de llegar a los 26 sectores falleros que agrupan a más de 350 comisiones.

"Damos un paso más para que la cultura de los primeros auxilios forme parte natural de nuestras Fallas", subraya Almudéver. La propuesta se articula a través de un modelo de formación en cadena, en el que el COENV identifica y convoca a enfermeras falleros para recibir una formación específica de cuatro horas. Tras completar el curso, los participantes trasladan estos conocimientos a sus propias comisiones falleras o incluso a comisiones vecinas dentro de su sector. De este modo, el aprendizaje se multiplica y se adapta a la realidad de cada entorno fallero.

Los contenidos formativos abordan aspectos esenciales como la reanimación cardiopulmonar, la actuación ante quemaduras, hemorragias o intoxicaciones, siempre contextualizados en el entorno particular de las Fallas. El programa tiene en cuenta el uso de material pirotécnico, las aglomeraciones y los actos festivos prolongados, ofreciendo respuestas prácticas y realistas. "Formamos para actuar con rapidez y criterio cuando cada minuto cuenta", afirma la presidenta del COENV.

"Empoderamiento a los falleros"

El objetivo último del programa es empoderar a los propios falleros y falleras desde dentro de las comisiones, reforzando la capacidad de respuesta ante situaciones críticas hasta la llegada de los servicios de emergencia. Esta iniciativa no sustituye la atención profesional especializada, sino que "complementa y refuerza la primera intervención", recalca el colegio.

El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia abre la preinscripción al programa a todas las enfermeras y enfermeros falleros interesados en desarrollar el proyecto en su comisión o en su sector. El COENV pone además a disposición del programa maniquíes y material necesario para la realización de prácticas, garantizando una formación de calidad y orientada a la acción.

En futuras ediciones, el Colegio prevé ampliar esta iniciativa al resto de la provincia de Valencia, consolidando un modelo exportable de salud comunitaria. "Las Fallas son tradición, convivencia y emoción, y también pueden ser un ejemplo de prevención y cuidado", concluye Almudéver.