Giuseppe Grezzi, edil de Compromís en València, deja la bicicleta y se lanza a la piscina

El edil de Compromís en Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, ha cambiado la bicicleta por unos instantes para dar el salto a la piscina. El político no ha tenido reparo en compartir en sus redes sociales una imagen al más puro estilo Johnny Weissmüller para lucir marca: nada más y nada menos que 1.825 metros en 51:42 minutos.

Nada mal aunque habría que preguntarle al concejal de Compromís si ha usado aletas para acelerar la velocidad o lo ha hecho a pelo. Trucos de nadador.