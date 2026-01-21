Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren AdamuzEMTSuspensión FallasCiberestafadoresDirecto accidente trenes CórdobaPisos obra nueva ValenciaBorrasca IngridFestivo San Juan
instagramlinkedin

Vaivén

Giuseppe Grezzi, edil de Compromís en València, deja la bicicleta y se lanza a la piscina

Giuseppe Grezzi comparte una imagen como nadador.

Giuseppe Grezzi comparte una imagen como nadador. / Levante-EMV

El edil de Compromís en Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, ha cambiado la bicicleta por unos instantes para dar el salto a la piscina. El político no ha tenido reparo en compartir en sus redes sociales una imagen al más puro estilo Johnny Weissmüller para lucir marca: nada más y nada menos que 1.825 metros en 51:42 minutos.

Nada mal aunque habría que preguntarle al concejal de Compromís si ha usado aletas para acelerar la velocidad o lo ha hecho a pelo. Trucos de nadador.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents