Nuevos baños para los conductores de la EMT: 58 cabinas de obra a lo largo de las rutas

“Hemos dado respuesta a una reivindicación histórica de los conductores y que mejorará las condiciones de trabajo”, así lo ha explicado el concejal Jesús Carbonell ante la petición largamente solicitada por la plantilla de los conductores y las conductoras de la EMT de instalar baños en las rutas que realiza la empresa de transporte por toda la ciudad. Se trata de una de las reivindicaciones históricas que la plantilla ha solicitado durante años.

Un autobús eléctrico de la EMT circulando por la ciudad / Ayto València

Mejorará las condiciones de trabajo

El concejal responsable de la EMT, Jesús Carbonell ha asegurado que con este montaje “hemos dado respuesta y este mismo año completaremos la instalación de 22 de las cabinas de váter. Esta actuación, con una inversión que supera 1,8 millones de euros, mejorará sin duda sus condiciones de trabajo”. “Es la primera vez que se realiza una inversión tan elevada en esta materia y que ha sido reclamada de forma reiterada por la plantilla de la empresa”, ha matizado.

Contrato de millón y medio de euros

El contrato para el suministro de estas cabinas de obra, en total serán 58, ya ha sido adjudicado por el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). El suministro, por un importe máximo de 1.560.000 euros, IVA no incluido, se encuentra dentro del plan de inversiones de la empresa. El objeto es poner fin a que los conductores tengan que peregrinar por bares y establecimientos a lo largo del recorrido.

Se renovarán también las cabinas antiguas

El plan consiste en instalar nuevas cabinas y también renovar algunas más antiguas que presentan deficiencias. En concreto se estima que se coloquen 22 cabinas este año, y otras 18 en los años próximoas, 2027 y 2028.