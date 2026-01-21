València pone a punto su piscina olímpica más popular

Las piscinas del Parque del Oeste se abrirán al público, totalmente renovadas, de cara a la temporada de verano, una vez concluyan los trabajos de rehabilitación que están en marcha. La actuación supone una inversión total de más de 1,2 millones de euros y contempla un plazo de ejecución de 6 meses. Las obras de la empresa Veolia Servicios Lecam SAU incluyen la renovación de las maquinarias e ingenierías, así como de los vestuarios y revestimientos. El vaso grande, de tamaño olímpico, es probablemente la piscina descubierta más popular de la ciudad de València, gracias a su tamaño, su ublicación, las diversas zonas (de toboganes a puntos chill out) y su amplio programa de actividades con fiestas nocturnas incluidas.

La alcaldesa María José Catalá ha visitado esta mañana las instalaciones acompañada por la concejala de Deportes, Rocío Gil y ha destacado "el buen ritmo al que avanzan las obras de rehabilitación de las piscinas". Además, ha aprovechado para recordar que la piscina principal del conjunto es "una piscina histórica porque el vaso principal del conjunto fue el que se utilizó en el IV Campeonato Europeo de Natación en Piscina Corta, que se celebró en el año 2000, en el velódromo Lluís Puig, y que después se trajo aquí". "Fue –ha explicado Catalá- el primer vaso que se trasladaba después de un campeonato de Europa y, a partir de ahí, la dinámica en todo el mundo se ha hecho igual". Tal como ha destacado la primera edila, "la actuación de mejora que visitamos hoy ha permitido rehabilitar de manera integral, por primera vez tras más de 25 años, las piscinas situadas en el Parque Oeste, que tienen, habitualmente, muchísimo uso".

Obras en las piscinas del Parque del Oeste / Levante-EMV

El conjunto de piscinas del Parque Oeste fue construido en el año 2002, y consta de tres vasos descubiertos: uno de 50 metros, otros de 25 metros con toboganes, y un tercer de chapoteo, con parque de agua infantil que integra varias zonas de juegos infantiles adaptadas a diferentes edades. Las obras consisten en la rehabilitación de los vasos de las piscinas y del edificio de los vestuarios. El proyecto incluye la sustitución de los equipos de filtrado y salas de máquinas, la reparación de desperfectos en las playas de las piscinas, y la renovación del revestimiento y de la carpintería exterior e interior del edificio de vestuarios, así como la renovación de las instalaciones (electricidad, saneamiento, y fontanería).

Tramitación de concesiones

La actuación, que fue adjudicada el pasado mes de julio, arrancó en octubre pasado, "por lo que estarán perfectamente listas para su uso por parte de la ciudadanía de cara al inicio de la campaña estival", ha destacado la alcaldesa. En paralelo a la obra además se está tramitando la concesión de las más de todas las piscinas cubiertas y descubiertas de la ciudad, cuyos contraton caducaron en 2023.

Catalá visita las obras en las piscinas del Parque del Oeste / Levante-EMV

Durante la visita, Catalá se ha referido además a las inversiones que el Ayuntamiento lleva a cabo en el barrio de Tres Forques, que alcanzan los cuatro millones de euros: "Está la sala de lactancia en el Mercado de Castilla, donde también vamos a intervenir en su instalación. Y también, los carriles bici de Tres Forques, para unir a todos los vecinos con el centro; así como las nuevas plazas de parking habilitadas en la calle Enguera”, ha subrayado. A ello se une la inversión en el Parque del Oeste, en la piscina y en las zonas infantiles, que ha visitado esta mañana; "y todo el proceso y el proyecto de alumbrado que vamos a renovar en el barrio, y que también va a ser muy importante para la zona", ha añadido.

Noticias relacionadas

La alcaldesa ha concluido señalando las actuaciones específicas que se están impulsando de mejora y puesta a punto de las piscinas de la ciudad, de cara a la temporada estival, "y, paralelamente, estamos desarrollando todo el proceso administrativo para la concesión, ya que cuando llegamos al equipo de gobierno nos encontramos con más de treinta concesiones administrativas y autorizaciones caducadas, y eso era un problema para las personas que gestionaban estas instalaciones, puesto que no se realizaban inversiones, y el mantenimiento era muy escaso".