Conceden licencia de hotel al fondo que desahució a 16 familias en la calle Turia

El Ayuntamiento de València ha concedido licencia ambiental y de obras a la mercantil Hovre Turia S.L. para convertir dos edificios residenciales de la calle Turia en un hotel boutique de dos estrellas. La promotora, un fondo de inversión francés con múltiples propiedades en la ciudad, lleva cinco años intentando implantar su proyecto hotelero en los dos bloques con historia patrimonial y social.

En 2021, los edificios 49 y 51 de la calle Turia, en el barrio del Botànic, saltaron a los medios porque un fondo expulsó a las 16 familias que vivían allí. Los herederos de la antigua propietaria vendieron el inmueble y el fondo envió cartas a los inquilinos con el siguiente mensaje: conforme vayan venciendo los contratos de alquiler tienen que irse. En los edificios vivían niños y personas mayores. Algunos vecinos llevaban residiendo allí 50 años.

Tras desalojar el inmueble, el fondo inició los trámites para abrir el citado hotel boutique en uno de los barrios que más crece en alojamientos turísticos de la ciudad, pero la Comisión de Patrimonio rechazó la licencia de actividad a principios de 2025 exponiendo defectos de fondo. Finalmente, la comisión resolvió favorablemente el cambio de uso a terciario hotelero en un dictamen emitido el 9 de junio de 2025.

El próximo hotel de la calle Turia / Francisco Calabuig

Según consta en el expediente de las licencias, el nuevo hotel tendrá 82 habitaciones y 168 plazas de alojamiento repartidas en cinco plantas, una cafetería/restaurante en la planta baja, y una piscina en el patio exterior trasero colindante con el Jardín Botánico de València. La actuación ampliará la profundidad de la edificación y dotará a los edificios de una nueva fachada posterior. El acceso se mantendrá a través de los dos zaguanes que recaen a la calle Turia. Además, se creará una planta ático que albergará 12 habitaciones.

Según las condiciones impuestas por la licencia, las obras deben comenzar en un periodo de 6 meses desde la notificación y deben terminarse en un plazo de 24 meses, con lo que en no más de dos años el nuevo alojamiento se sumará al Easy Hotel que ya última su apertura y varios bloques de nuevos apartamentos turísticos, todo en el mismo barrio.

Otras promociones

Tal como contó Levante-EMV, el hotel boutique de dos estrellas no es ni mucho menos el primer alojamiento que este fondo francés promueve en la capital del Turia. Camuflado en una maraña de sociedades mercantiles ha entregado o tiene en el departamento de licencias un total de siete proyectos: cuatro hoteles y tres residencias universitarias emplazadas mayoritariamente en Ciutat Vella y el Marítim.

Recientemente ha desarrollado dos hoteles que opera una empresa ajena al fondo y ambos son de dimensiones parecidas. En un solar de la calle Corona se yergue un alojamiento de nueva planta con 26 habitaciones. En el número 9 de la calle Gobernador Viejo, también en pleno centro, la misma marca opera un alojamiento promovido por el fondo francés después de reformar un edificio residencial plurifamiliar y convertirlo en un hotel con 36 habitaciones y acceso automatizado, sin recepción.

El próximo hotel de la calle Turia / Francisco Calabuig

El cambio de residencial a terciario es una constante en los alojamientos desarrollados por la misma empresa, menguando el mercado del alquiler en plena crisis por la vivienda. Por ejemplo, en el número 22 de la calle San Jacinto, en el barrio de la Petxina, tiene licencia para abrir una residencia de estudiantes.

El negocio de las residencias

Y en una línea parecida, aprovechando el boom de los alojamientos para estudiantes, la compañía de inversión colectiva prevé levantar una residencia de estudiantes en el número 16 de la calle Arquitecto Alfaro –ahora hay un bloque de viviendas–. El proyecto se llamará Residencia Richelieu Valencia, constará de cuatro plantas en las que se distribuirán 85 habitaciones individuales y ocupará una superficie de 3.159 metros.

Por último, la empresa con negocios en Francia y València –única ciudad española donde promueve alojamientos– pretende construir un hotel en la céntrica calle del Bany con 36 habitaciones y una tercera residencia de estudiantes en sobre una antigua nave de la calle Florista. Además, todos estos activos se unirán a una cartera de inversiones que ya cuenta con el hotel Casual de la Plaza del Ayuntamiento, un edificio diseñado por Goerlich, promovido por la familia Berlanga y vendido a la firma francesa por 11 millones de euros.

Tanteo y retracto

En relación al hotel de la calle Turia, el portavoz del Grupo Municipal Socialista Borja Sanjuan ha denunciado que María José Catalá y Vox “colaboran con la especulación al permitir que dos edificios de la calle Turia que podían ser vivienda pública acabarán convertidos en un hotel”. En estos términos, ha advertido de que “la negativa” del Ayuntamiento de València a ejercer el derecho de tanteo y retracto “está facilitando operaciones especulativas con consecuencias directas para el acceso a la vivienda”.

El edificio que será convertido en hotel en la calle Turia / Francisco Calabuig

Sanjuan ha señalado como ejemplo “muy claro” el caso de estos dos edificios de la calle Turia que, según ha subrayado, el consistorio “podría haber comprado para destinarlos a vivienda pública” y que ahora van a transformarse en un hotel. “El Ayuntamiento de València no está ejerciendo el derecho de tanteo y retracto para frenar las operaciones especulativas y eso tiene consecuencias”, ha subrayado en referencia a la pérdida de esas viviendas de la calle Turia. Al respecto, ha acusado al gobierno de María José Catalá y Vox de “no limitarse a mirar hacia otro lado”. “Ni siquiera está siendo un espectador; está siendo un colaborador necesario para que se sustituyan vecinos por turistas”, ha denunciado el socialista.

El ayuntamiento ha rechazado hasta ahora ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre una decena de edificios. El precio para adquirir las viviendas de la calle Turia es de 6.853 euros el metro cuadrado —más de 600.000 euros los pisos de 90 metros cuadrados—, sin duda el más elevado de todos los que han pasado por la concejalía de Urbanismo.