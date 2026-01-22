Ofrenda, dançaes y mascletà: las cosas que necesita la fiesta de San Vicente Mártir para crecer

Retirado de la catedral, al pie de la plaza de España, la fiesta de San Vicente Mártir tiene su segundo epicentro, este más popular y más arraigado en el pueblo. Es la parroquia de Cristo Rey, contigua al Monasterio de San Vicente Mártir o San Vicente de la Roqueta, donde la tradición dice que fue enterrado el santo tras su martirio en el año 304. Aquí no suelen ir autoridades pero sí está el barrio, los feligreses de todos los días, los vecinos y las comisiones falleras de este sector, que participan activamente en los festejos. Y aquí se habla, como no podía ser de otra manera, de las cosas que necesita la fiesta para estar a la altura del patrón de la ciudad, sin ser objeto de debates que lo único que hacen es debilitarla, opinan.

Como cada año, las celebraciones de la parroquia de Cristo Rey ha contado con la misa, dedicada íntegramente al diácono Vicente, padre del cristianismo valenciano, y el tradicional reparto de los bendecidos panecillos del santo, todo ello acompañado de un grupo de dolçaina y tabalet y las tradicionales dançaes. Participan los feligreses del barrio y las fallas del sector, que aportan color, devoción y también trabajo. Son, de hecho, un activo importante de la fiesta que quiere ser participe y actor dinamizador de la misma.

Intento de unidad

Así, desde la falla de Plaza de España, se ha convocado una reunión de todas las entidades vicentinas, habitualmente distantes unas de otras, para encontrar la forma de engrandecer la fiesta y acabar con especulaciones sobre su futuro. A todo lo que ya se organiza en la actualidad, los participantes en los festejos de la Roqueta creen que sería necesario incorporar desfiles, ofrendas florales o una mascletà, elemento esencial en toda fiesta que se precie en València.

Este año estaba previsto el lanzamiento de una en el centro que finalmente no se ha hecho por el luto declarado en la ciudad debido a los accidentes ferroviarios, para cuyas víctimas ha habido también un recordatorio en la misa de Cristo Rey. Pero cuando se han hecho este tipo de espectáculos pirotécnicos la fiesta ha ganado otra dimensión, lo que hace pensar que sería un elemento fundamental para seguir creciendo.

Las comisiones falleras en el interior de la parroquia. / Levante-EMV

Con todos estos elementos, la fiesta de San Vicente Mártir, a la que se conoce por celebrarse únicamente entre cruces, se convertiría en una auténtica referencia festiva de la ciudad. Y sería muy importante también -al menos así lo piensa la mayoría- que la unidad entre todos los actores de la fiesta fuera una virtud y no una amenaza.

Noticias relacionadas

En su homilía, el sacerdote concelebrante ha recordado el significado de San Vicente Mártir para la Cristiandad. El Mártir es uno de los tres diáconos de la Iglesia con San Esteban y San Lorenzo, tiene más de 300 capillas e iglesias dedicadas en toda España y es uno de los nombres importantes del cristianismo en toda Europa. Pero su martirio, muerte y enterramiento está datado en València, en la Roqueta.