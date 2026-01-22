El PAI de Benimaclet respetará los huertos urbanos y tendrá un techo de 25 alturas

El Programa de Actuación Integrada (PAI) de Benimaclet entra en su fase final. Tras décadas de encuentros y desencuentros, el desarrollo previsto en el Plan General de 1988 saldrá pronto del estado de aletargamiento en que se encontraba. Una vez incorporadas las correcciones de servicios como el ciclo integral del agua o movilidad, recabado ya el informe de Evaluación Ambiental de la Generalitat y aprobado en Junta de Gobierno Local, el siguiente paso será llevar el proyecto al pleno municipal, algo que ocurrirá en la sesión de febrero o, como tarde, la de marzo.

El siguiente paso será reparcelar el terreno para distribuir las cargas y beneficios que devienen en la fase de ejecución. El proyecto de Metrovacesa actuará sobre un terreno de 269.775 metros cuadrados que lindan con la Ronda Norte. Una vez desbloqueado el último trámite, el ayuntamiento prevé que la reparcelación se simultanee con la construcción de las primeras viviendas, dando comienzo a las obras en 2027. El PAI contempla la construcción de 1.345 viviendas, de las que más de 400 serán de protección pública. La propuesta concentra las torres altas en los extremos del área frente a las rotondas de avenida de Cataluña y la avenida de Alfahuir. En un extremo las torres tendrán 20 alturas y en otro 25, situándose como el techo del desarrollo. En el tramo intermedio los edificios residenciales tendrán una gradación con tope de 8 alturas guardando armonía con lo ya construido en el barrio.

La promoción residencial dejará espacio libre para un gran pulmón verde central de 30.000 metros cuadrados. El desarrollo incluirá además 1.200 nuevas plazas de aparcamiento (1.074 para coches y 127 para motos) y otras peticiones vecinales como un parque para mascotas, un anfiteatro, zona de calistenia o áreas de juegos infantiles con tirolinas, toboganes de ladera y juegos accesibles para niños con diversidad funcional. También se peatonalizará la continuación de la avenida de Valladolid, que se integra de este modo dentro de la zona verde conectando el parque lineal con el interior de Benimaclet, a través de un paseo peatonal arbolado.

Figuración del PAI de Benimaclet / AVV Benimaclet

Después de la última reunión con el concejal a principios de diciembre, los vecinos presentaron una propuesta para este pulmón verde. El escrito, firmado por la AVV Benimaclet, CIM Benimaclet, Poble de Benimaclet, Sí al PAI, Cofradía de clavarios y Per Benimaclet, contiene media docena de acciones: eliminar un vial para recuperar la conexión original entre el pueblo de Benimaclet y su huerta; llevar el Centro Cívico a una nueva ubicación en el cruce con la Avenida de Valladolid; recuperar el brazo de riego de Alegret; diseñar una explanada central para la realización de actos ciudadanos y conciertos; habilitar un centro de día en las alquerías del este; y preservar los huertos urbanos de la asociación de Benimaclet por ser una iniciativa que ha demostrado fomentar la convivencia vecinal. Son unos 70 huertos repartidos en 7.000 metros que además contribuyen a promover el consumo responsable.

Aunque no estaba previsto, el ayuntamiento finalmente respetará los huertos urbanos, que se integrarán en el ámbito del PAI. La Comisión de Urbanismo aprobó ayer una moción de cuatro puntos mediante la que se comprometía a compatibilizar estos huertos en el espacio de la explanada central, avanzar en los trámites del procedimiento, continuar manteniendo un clima de “fluida comunicación” con todas las asociaciones con representación en el PAI y seguir incorporando todas las aportaciones de las asociaciones que sean técnicamente viables.

Donde no habrá novedades es en la edificabilidad, que las asociaciones vecinales habían pedido rebajar un 40%, lo que supondría la construcción de unas 700 viviendas. Los vecinos llevan años aduciendo que la ciudad "no puede seguir creciendo a costa de la huerta". Desde entidades como Cuidem Benimaclet habían señalado además que el beneficio del ayuntamiento será de solo 22 millones en impuestos y tasas mientras que su gasto ascenderá a 37 millones por tener que asumir los equipamientos públicos. Con todo, buena parte del barrio asume que necesita vivienda.

Origen

El PAI de Benimaclet hunde sus raíces en el PGOU de 1988, que clasificaba como urbanizables los terrenos del antiguo pueblo de Benimaclet. Muchos de ellos eran huerta productiva interconectada por caminos rurales. El desarrollo se adjudicó en 1992 a Urbem, Edival y Cobasa por la vía de la expropiación. En más de 30 años no se ha construído nada. A mediados de la pasada década el ayuntamiento retiró a Urbem la condición de agente urbanizador del PAI Benimaclet Este, excusándose en la lentitud en el desarrollo del PAI, y la iniciativa del nuevo desarrollo la ha asumido Metrovacesa con un 40% de los terrenos tras heredar los activos del BBVA.

En paralelo, el gobierno de Compromís y PSPV encargó en julio de 2022 un plan especial de Benimaclet (área funcional 18) al equipo de José María Ezquiaga. Este dejó fuera el PAI de Benimaclet, pero el criterio del urbanista madrileño ha sido respetado y las torres con mayor impacto se concentrarán en las esquinas.