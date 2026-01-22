Un respeto para San Vicente Mártir: "No es una fiesta de segunda"

Catalá preside los actos de conmemoración de San Vicente Mártir acompañada de los populares y de miembros de Vox, como Cecilia Herrero. La alcaldesa se muestra tajante descartando el cambio de fecha “como si fuera una fiesta de segunda categoría”.

Con el cambio de fecha descartado, el día de San Vicente Mártir, patrón de València sigue celebrándose puntualmente el 22 de enero. Así que en un día frío pero soleado, los valencianos han arropado al santo llenando hasta los topes la catedral durante la celebración de la Misa mayor presidida por el arzobispo de València, Enrique Benavent.

En los primeros bancos la al alcaldesa de València María José Catalá con el grupo popular al completo y miembros de VOX, entre los que se encontraba la concejala Cecilia Herrero a quien la Fiscalía pide tres años de prisión por delitos de odio.

Cambio de fecha

Con respecto al cambio de fecha que lleva tiempo planteándose desde Compromís para que sea trasladado al tercer domingo de enero, Catalá se muestra tajante: “Es la fiesta de los valencianos con mucha tradición y merece un respeto. Por eso reivindicamos que no sea considerada una fiesta de segunda categoría o que sea una celebración con la que se pueda jugar con la fecha como si fuera una carta de permuta con otras celebraciones de la ciudad”.

“No manipular según los intereses “

El arzobispo Enrique Benavent tuvo unas palabras de recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en el que fallecieron 43 personas y pidió por sus almas. El luto nacional decretado por este desgraciado suceso ha provocado la cancelación de la tradicional mascletà que estaba programada para el mediodía de este jueves.

Durante la homilía, Benavent lanzó un mensaje a los presentes invitándoles a “servir a la verdad y no manipular en función de los intereses propios” . Tras la misa se celebró en la parroquia de San Esteban el sacramento del Bautismo el bebé Jaime Vicente, acto organizado por la Asociación de la Pila Bautismal de San Vicente Ferrer.