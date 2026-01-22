València elaborará una estrategia municipal contra la soledad no deseada

El Ayuntamiento de València ha aprobado en la reciente Comisión de Bienestar la propuesta de Compromís per València para elaborar una estrategia municipal contra la soledad no deseada, un paso que la coalición valencianista considera clave para afrontar un problema social creciente con criterios de planificación, prevención y proximidad.

La concejala de Compromís, Lluïsa Notario, ha explicado que abordar la soledad no deseada “no puede hacerse de manera improvisada; es necesaria una hoja de ruta clara que recoja, de forma ordenada, el diagnóstico, los objetivos, las acciones y los recursos que la administración debe movilizar”. Según ha subrayado, la ciudad “ya dispone desde hace tiempo de datos suficientes” y ahora “toca convertirlos en políticas públicas útiles”.

La iniciativa parte de la necesidad de pasar del diagnóstico a la acción ante un fenómeno con graves consecuencias sociales, emocionales y de salud. El Barómetro Municipal identifica la soledad no deseada como uno de los principales riesgos asociados al envejecimiento, y más de la mitad de la ciudadanía señala a las personas mayores que viven solas como el colectivo más vulnerable.

Actualmente, en València viven más de 180.000 personas mayores de 64 años, de las cuales cerca de 50.000 viven solas. Se trata, mayoritariamente, de mujeres y de una realidad que se concentra especialmente en determinados barrios. “Ante esta situación, el Ayuntamiento debe pasar a la acción, impulsando programas de acompañamiento, reforzando la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios y creando redes de apoyo vecinal”, ha señalado Notario.

La moción aprobada prevé la elaboración de una estrategia municipal integral, con indicadores de seguimiento y evaluación, y con un enfoque transversal, comunitario y de proximidad, que priorizará a las personas mayores que viven solas. El diseño y desarrollo de la estrategia correrán a cargo de una mesa técnica en la que participarán responsables municipales, profesionales de los ámbitos sanitario y social, asociaciones vecinales y entidades sociales y académicas.

El acuerdo incluye también la ampliación de los centros de actividades para personas mayores de la ciudad, una medida que Compromís considera urgente para garantizar una distribución equilibrada por barrios. “Esta ampliación debe ir acompañada de horarios más amplios y de una oferta diversa de actividades culturales y formativas, que garantice un envejecimiento activo adaptado a los diferentes niveles de autonomía de la población mayor”, ha añadido la concejala.

Desde Compromís han destacado que la aprobación de esta moción supone un paso importante para avanzar hacia una València más justa, cohesionada y humana, que no deje a nadie atrás y que aborde la soledad no deseada desde la prevención, la proximidad y el trabajo comunitario.