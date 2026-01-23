Adiós al polémico toldo de la Basílica

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado la retirada del polémico toldo que lleva cerca de quince años colocado sobre la Basílica de la Virgen de los Desamparados con el objetivo, nunca cumplido, de dar sombra a la plaza de la Virgen. La decisión se adopta después de que la empresa que lleva a cabo la restauración de la cubierta de la Basílica y los técnicos municipales hayan constatado las dificultades que supone el toldo para llevar a cabo esa obra y, además, los problemas de filtraciones y sobrecargas que está provocando en el propio templo. Eso sí, en el acuerdo se insta a iniciar los estudios para ver qué otro sistema de sombra se puede colocar en la plaza, donde se celebran múltiples eventos a temperaturas, en muchos casos, muy elevadas para el público.

Fue en el año 2011 cuanto el Gobierno de Rita Barberá firmó un convenio con la Fundación para la Restauración de la Basílica de la Mare de Déu dels Desamparats para colocar sobre la propia Basílica un toldo gigante que se desplegaría sobre la plaza cuando hubiera eventos importantes que se pudieran ver perjudicados por el calor. Es el caso de la Ofrenda o el Besamanos de la Virgen, entre otros.

Sin embargo, su instalación fue polémica desde el primer momento. Los vecinos del edificio de enfrente, sobre cuya fachada debían colocarle los anclajes del toldo al otro lado de la plaza, se opusieron a ello por los daños que podría proporcionarles e iniciaron la vía judicial, que duró hasta 2017. No consiguieron detener el plan, pero el toldo, para entonces, ya estaba muy deteriorado y nunca ha llegado a desplegarse, ni siquiera en los momentos que más falta ha hecho.

Reparación de la cubierta

Y así han ido pasando los años hasta que su presencia en el tejado de la Basílica no solo sigue siendo inútil, sino que genera problemas en la cubierta, principalmente por el peso y los anclajes, que generan filtraciones al edificio. Ha sido precisamente la empresa que lleva a cabo la restauración de la cubierta de la Basílica la que ha dado la voz de alarma en los últimos meses y los servicios técnicos municipales han acabado confirmando los problemas.

Todo parece indicar que el toldo, que ocupa todo el frente del edificio, dificulta los trabajos de reparación de la cubierta debido a su gran envergadura. Y además, los anclajes provocan filtraciones que estarían en el origen de muchos de los problemas que sufre el templo.

Así pues, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València ha decidido zanjar el tema y tomar una decisión que lleva años sobre la mesa: quitar el toldo. Para ello se seguirán los protocolos que marquen los técnicos y se trasladará a los almacenes municipales que disponga el Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos del consistorio.

Así mismo, se acuerda "iniciar las actuaciones oportunas en orden a realizar un estudio de viabilidad sobre la instalación de un sistema de sombraje en la Plaza de la Virgen que sea compatible con la protección patrimonial del entorno y que pueda generar zonas de sombra en determinados momentos del año".