El ayuntamiento contratará por 35 millones la gestión del Jardín del Turia para los próximos cinco años

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado el arranque del proyecto Cultúria con el impulso por parte de la Junta de Gobierno Local a la contratación de la gestión integral del Jardín del Túria a través de una licitación pública. Durante su visita a las obras de renovación y mejora del Circuit València Ciutat del Running, la primera edil ha especificado que el contrato contará con un importe de más de 35 millones de euros. El objetivo es poder formalizar el contrato "lo antes posible", para que ya esté en marcha en 2027, ha precisado.

"En el Ayuntamiento hemos entendido que la mejor manera de cuidar, como digo siempre, la joya de la corona de la ciudad, que es el antiguo cauce del río, es a través de un contrato exclusivo de mantenimiento, de reposición, de mejora, para que siga siendo el orgullo de los valencianos”, ha afirmado Catalá en el mismo Jardín del Túria

La gestión incluirá la limpieza, el mantenimiento, la reposición del mobiliario urbano y los juegos infantiles instalados a lo largo del Jardín del Túria, así como la incorporación de la figura del guardaparques. La alcaldesa ha detallado que la contratación de estos servicios, por un período de cinco años, se hará respetando las funciones del organismo autónomo municipal (OAM) de Parques, Jardines y Biodiversidad Urbana.

El proyecto Cultúria anunciado por Catalá es uno de los tres ejes en que basa su estrategia de ciudad, junto al proyecto de Valentia en el desarrollo urbano y València Innovation Capital en el impulso a la economía local. “Cultúria es el gran proyecto de esta ciudad, porque nace de nuestra identidad y es algo que nos hace únicos. No volveremos a ser una ciudad franquicia”, ha manifestado la alcaldesa en su visita al circuito de running.

Críticas de Compromís

Al respecto, Papi Robles, portavoz de Compromís, ha dicho "si Catalá cree de verdad en el Jardí del Túria como el gran pulmón verde de la ciudad, lo que debería hacer es invertir en su mantenimiento, que actualmente es penoso". "A eso se suma otra reclamación constante de las personas usuarias: mejorar la iluminación en muchos tramos del antiguo cauce, especialmente en zonas del carril bici que están completamente a oscuras. Menos postureo y más cuidar lo que es de todos", ha exigido.

Noticias relacionadas

"Además, hoy Catalá ha anunciado que ha sacado a licitación el contrato de mantenimiento del Jardí del Túria, lo que supone una privatización en toda regla de un espacio público", ha continuado la valencianista. "Catalá y Vox actúan de espaldas a las trabajadoras y trabajadores y a la ciudad con un único objetivo: privatizar la gestión de los espacios públicos. Estamos ante el primer paso hacia la disolución del Organismo Autónomo de Parques y Jardines y de los servicios públicos municipales, como ya advertimos".