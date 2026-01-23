Cierran el hotel ilegal del histórico Edificio Roca en València

El hotel ilegal del Edificio Roca ya es historia. La denuncia vecinal ha dado el resultado esperado y la empresa propietaria ha cerrado el alojamiento, que disponía de una docena de habitaciones en el entresuelo del edificio. El sistema de acceso con código alfanumérico ha sido arrancado de la puerta y el trasiego ha desaparecido. Los vecinos del bloque por fin respiran tranquilos tras meses de inquietud.

Tal como contó Levante-EMV, el dueño del hotel presentó solicitó en el primer semestre de 2025 licencia para implantar una residencia de estudiantes en el entresuelo del edificio, pero el ayuntamiento no se la concedió. En un expediente de Licencias Urbanísticas fechado el 16 de diciembre de 2025, se explicaba que durante la visita de inspección se detectó la existencia en la puerta de acceso de una cerradura con códigos, indicio compatible con el desarrollo de actividad turística. Y en los archivos de Licencias no constaba concedida una licencia de cambio de uso a turístico. Asimismo, el emplazamiento se encuentra localizado en un conjunto histórico protegido, en el ámbito de aplicación del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella.

Interior del hotel anunciado en plataformas como Booking / Levante-EMV

Por todo ello, el citado servicio resolvió "ordenar a BMD Consulting SL, como propietaria del inmueble, la suspensión inmediata del uso en curso de ejecución sin licencia, (publicitado en plataformas públicas), que se desarrolla en el mismo como vivienda de uso turístico y, por lo tanto, incompatible con el uso comercial del inmueble". Además concedió un mes de audiencia a la empresa propietaria y advirtió de una futura ejecución subsidiaria en caso de no suspender inmediatamente el uso turístico, algo que, según explicaron los vecinos la semana pasada a este diario, no había ocurrido.

Sin embargo, la publicación en prensa del caso ha cambiado la situación. El negocio ilegal llamaba la atención, entre otras cosas, por su privilegiada ubicación. Situado en el número 34 de la calle San Vicente Mártir, a 200 metros del ayuntamiento, el emblemático Edificio Roca fue construido en 1934 y diseñado por Vicente Valls Gadea, antiguo arquitecto de la ciudad. El inmueble racionalista destaca por su avanzado cuerpo central de seis plantas idénticas, con laterales que se retiran levemente e impiden apreciar el conjunto a primera vista. También destaca el voladizo inferior de forma redondeada. Su estilo bebe de la arquitectura centroeuropea que proliferó en los años 30 en el Cap i Casal.

Cartel colocado en la entrada del edificio / Fernando Bustamante

En la entrada a la finca habían colocado un cartel en cuatro idiomas y la distribución de las doce habitaciones del hotel “HAD Valencia” se hacía con un folio colocado en la pared de un piso sin ningún tipo de lujos. Todo esto pudo comprobarlo in situ la inspección municipal, que dio traslado a la Policía Local y esta, a su vez, ordenó el cese de actividad. Paralelamente la empresa BMD Consulting SL ha presentado la documentación para intentar obtener la licencia de residencia de estudiantes, pero los documentos presentan irregularidades y la licencia no tiene visos de prosperar.

Incertidumbre y dejación

El descanso provisional de los vecinos podría resultar definitivo. “Desde primavera ese entresuelo ha estado en obras y desde agosto, en funcionamiento. Pese a los requerimientos presentados, hasta la semana pasada no obtuvimos ningún tipo de respuesta. No sabíamos si lo que ahí estaba en marcha era legal o ilegal y eso genera incertidumbre, más allá de la sensación de indefensión que te deja que estos procesos sean largos y, en ocasiones, ni siquiera se resuelven”, explican los vecinos.

“Al final, la publicación del caso es la que ha precipitado los acontecimientos. La policía no nos daba información por protección de datos y el ayuntamiento no respondía. No acabamos de entender que una comunidad de vecinos no pueda saber si un alquiler turístico en tu propio edificio está o no legalizado. Deberían mostrar algún tipo de señalización oficial, como cualquier otro establecimiento hotelero o tener la obligación de presentar papeles ante la comunidad de vecinos”, reflexionan los residentes del Edificio Roca.

“Ver eso cerrado es un alivio, porque nunca pidieron permiso a la comunidad de vecinos, nunca supimos qué había ahí exactamente, cómo se gestionaba, quién respondería si hubiera algún problema. Sabiendo ahora que era ilegal, quién te dice que cumplían las medidas de seguridad”, añaden las mismas fuentes. “A veces da la impresión de que, por ineficiencia o dejación de la Administración salen ganando los que, conscientemente, incumplen las reglas, porque saben que quienes tenemos que seguir los cauces oficiales tardaremos meses o años. Y mientras, hacen negocio. En el centro de Valencia habrá decenas de casos como éste”, cierran.