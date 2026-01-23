Simulacro de incendio
¿Qué pasaría si hubiera un incendio en La Lonja de València?
El cuerpo municipal de bomberos organiza un simulacro en este edificio Patrimonio de la Humanidad
Decenas de personas desconcertadas, turistas y locales, preguntando al prójimo por qué la Policía Local ha cortado el acceso a la plaza en la que confluyen Mercado Central, la iglesia de los Santos Juanes y la Lonja. Poco a poco se despejan las dudas: se trata de un simulacro de incendio que había comenzado minutos antes con la llamada de alerta sobre un incendio en la parte de la bóveda del columnario de la Lonja de la Seda. Un fuego que imita al que asoló la catedral de Notre Dame en abril de 2019.
Protocolo
El protocolo se pone en marcha de forma inmediata: varias unidades de bomberos y policía local acuden al lugar en 10 minutos. Hay personas que han quedado atrapadas en la torre del edificio que no han podido salir porque la escalera estaba llena de humo. Deben actuar inmediatamente.
Se determina que es mejor confinar que evacuar. Las decisiones son rápidas y certeras. El puesto de mando avanzado ya se ha instalado y a través de un dron se tiene una visión completa de lo que ocurre en la parte superior.
Mientras un equipo se encuentra junto a las personas atrapadas, el resto procede a acceder por en interior y otros por el vehículo de escalera que se ha desplegado sorteando una de las gárgolas que decora el edificio. “La prioridad es siempre salvar las vidas humanas” , ha declarado el oficial de bomberos Pedro Canales.
Una carrera a contrarreloj por poner a salvo a las personas y a un edificio sin el que no se entiende la ciudad de València.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las Fallas se suspenden por segunda vez en una semana
- València prorroga por quince años más la concesión administrativa a los mercaditos
- Suspensiones del día de San Vicente: se mantiene la Procesión pero no la 'mascletà
- La EMT pondrá 58 váteres fijos para sus conductores: se acabó el peregrinaje por los bares
- El temporal engulle las playas del sur de València: el agua entra en las casas
- Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador
- El Gobierno revoca ayudas a València de 18 millones por obras ligadas a la Zona de Bajas Emisiones
- Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes