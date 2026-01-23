Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué pasaría si hubiera un incendio en La Lonja de València?

El cuerpo municipal de bomberos organiza un simulacro en este edificio Patrimonio de la Humanidad

Miguel Angel Montesinos

Marina Falcó

Marina Falcó

València

Decenas de personas desconcertadas, turistas y locales, preguntando al prójimo por qué la Policía Local ha cortado el acceso a la plaza en la que confluyen Mercado Central, la iglesia de los Santos Juanes y la Lonja. Poco a poco se despejan las dudas: se trata de un simulacro de incendio que había comenzado minutos antes con la llamada de alerta sobre un incendio en la parte de la bóveda del columnario de la Lonja de la Seda. Un fuego que imita al que asoló la catedral de Notre Dame en abril de 2019.

El humo se extiende por el interior de la Lonja durante el simulacro.

El humo se extiende por el interior de la Lonja durante el simulacro. / Miguel Ángel Montesinos

Protocolo

El protocolo se pone en marcha de forma inmediata: varias unidades de bomberos y policía local acuden al lugar en 10 minutos. Hay personas que han quedado atrapadas en la torre del edificio que no han podido salir porque la escalera estaba llena de humo. Deben actuar inmediatamente.

Se determina que es mejor confinar que evacuar. Las decisiones son rápidas y certeras. El puesto de mando avanzado ya se ha instalado y a través de un dron se tiene una visión completa de lo que ocurre en la parte superior.

Mientras un equipo se encuentra junto a las personas atrapadas, el resto procede a acceder por en interior y otros por el vehículo de escalera que se ha desplegado sorteando una de las gárgolas que decora el edificio. “La prioridad es siempre salvar las vidas humanas” , ha declarado el oficial de bomberos Pedro Canales.

Una carrera a contrarreloj por poner a salvo a las personas y a un edificio sin el que no se entiende la ciudad de València.

Viandantes y fuerzas de seguridad contemplan el simulacro en la Lonja.

Viandantes y fuerzas de seguridad contemplan el simulacro en la Lonja. / Miguel Ángel Montesinos

