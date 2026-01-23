Vaivén
Pérez Llorca con las falleras mayores de València: "Embajadoras de la cultura y la tradición"
El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido en audiencia este viernes a las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, de las que ha puesto en valor su papel como "como embajadoras de la cultura y tradición" de la Comunitat Valenciana, que son "la base de nuestras señas de identidad".
Llorca ha destacado que ambas son "la imagen oficial de una fiesta que moviliza a València, a gran parte de esta provincia y a miles de personas" y ha mostrado el apoyo del Consell a una de las fiestas "más tradicionales y con mayor proyección internacional" declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Asimismo, ha subrayado que la fiesta de las Fallas es "una muestra de nuestras tradiciones que son la base de las señas de identidad que nos diferencia y nos une como Comunitat Valenciana", por lo que ha considerado que preservarlas "garantiza que sigan siendo orgullo y referencia para las próximas generaciones".
