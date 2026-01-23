Residuos
La nueva tasa de basura en València: cuánto pagarás, quién tendrá descuentos y hasta cuándo puedes solicitarlos
El Ayuntamiento ha decidido ampliar el plazo para solicitar reducciones y bonificaciones
Esta tasa obliga a los ayuntamientos a cobrar a los vecinos el coste total del servicio de recogida y tratamiento de la basura
La nueva tasa de basura será una realidad en València este 2026. Se trata de un cobro obligatorio que tendrán que aplicar todos los municipios españoles con más de 5.000 habitantes por una ley estatal aprobada en 2022, que adapta la normativa europea sobre residuos.
Esta tasa obliga a los ayuntamientos a cobrar a los vecinos el coste total del servicio de recogida y tratamiento de la basura, algo que hasta ahora no siempre se hacía de forma directa.
Por qué se crea esta tasa
Hasta el momento, en muchas ciudades el servicio de basura se pagaba en parte con otros impuestos municipales o con dinero del presupuesto general. Con la nueva ley, esto ya no está permitido.
La norma exige que exista una tasa específica solo para la basura y que cubra todo el coste del servicio: recoger los residuos, transportarlos y tratarlos. La idea es que el sistema sea más transparente y que cada municipio cobre exactamente lo que cuesta gestionar los residuos.
Así será la tasa en València
Según los calculos del Ayuntamiento de València, este impuesto permitirá recaudar unos 47,6 millones de euros, el dinero necesario para cubrir el servicio en toda la ciudad. El gobierno municipal, formado por PP y Vox, ha mostrado su rechazo a esta tasa, a la que califica como un “basurazo” impuesto por el Gobierno de España.
Desde el consistorio aseguran que no se trata de una decisión propia, sino de una obligación legal que no deja margen a los ayuntamientos. Según explican, la ley obliga a que la tasa sea específica y no tenga pérdidas, lo que impide que el Ayuntamiento asuma parte del coste o amplíe más los descuentos.
Cuánto se pagará
El Ayuntamiento calcula que se emitirán unos 440.500 recibos, que incluyen viviendas, comunidades de propietarios y actividades económicas. En el caso de las viviendas, casi la mitad pagará una de las cuotas más bajas: 39,14 euros al año. Teniendo en cuenta todos los tramos, el recibo medio para una vivienda será de unos 90,59 euros anuales. Para los comercios y actividades económicas, el recibo medio será más alto y rondará los 243 euros al año.
Para calcular cuánto paga cada vivienda o negocio, el Ayuntamiento ha optado por usar el consumo de agua como referencia. Según explica el consistorio, es el mejor indicador indirecto de la cantidad de residuos que se generan, ya que la ley estatal no establece criterios claros.
Más tiempo para pedir descuentos
Una de las novedades es que el Ayuntamiento ha decidido ampliar el plazo para solicitar reducciones y bonificaciones en esta tasa. La Junta de Gobierno Local ha aprobado extender ese plazo hasta el 31 de mayo de 2026, una medida que deberá votarse en el pleno municipal del próximo 27 de enero. Esto significa que los vecinos y comerciantes tendrán más tiempo para pedir descuentos.
Qué descuentos se pueden pedir
Una vez se apruebe la modificación de la ordenanza, se podrán solicitar las siguientes ayudas:
- 30 % de descuento para familias numerosas en su vivienda habitual. En muchos casos será automático si ya tienen bonificación en el IBI, y también podrán pedirlo los inquilinos.
- 30 % de descuento para familias con pocos recursos, cuando los ingresos no superen el IPREM.
- Descuento de 10 euros para quienes usen los ecoparques municipales al menos una vez al año.
- Descuento de 50 euros para comercios que usen el sistema municipal de recogida de papel y cartón puerta a puerta.
- 10 % de descuento para empresas de alimentación y hostelería que colaboren con entidades sociales para reducir el desperdicio de alimentos.
- Exención total para actividades que ya tengan contratado un gestor privado autorizado que se encargue de todos sus residuos.
¿Se premiará realmente a quien recicla?
Aunque la ley permite aplicar descuentos por reciclar o generar menos basura, no obliga a los ayuntamientos a medir cuántos residuos produce cada vivienda. Por eso, en muchos casos, el esfuerzo individual por reciclar no se traduce directamente en una rebaja clara del recibo.
El Ayuntamiento defiende que, dentro de las limitaciones legales, estas bonificaciones permiten aliviar el impacto de la tasa, especialmente en familias y pequeños comercios.
