València exige proteger sus playas con un arrecife artificial tras el 'mordisco' de la borrasca Harry

El temporal de mar desatado en todo el litoral de la Comunitat Valenciana causó importantes estragos en las playas del sur de València, donde el agua superó la franja de arena y llegó a entrar en las casas. Tanto las playas de Pinedo como El Saler o el Perellonet se vieron afectadas por el oleaje y concretamente en esta última pedanía las olas llegaron a entrar en los apartamentos que no están protegidos por un paseo marítimo, donde a finales de enero sigue habiendo numerosos residentes.

Pero las viviendas de primera línea no fueron las únicas en sufrir el azote del mar. Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, la borrasca Harry arruinó la regeneración emprendida en 2023 por el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Costas y Medio Marino. La actuación del Gobierno, con una inversión de 30 millones, aportaba arena a las playas del sur de la capital para asemejarlas a los arenales de las Arenas, la Mava-rosa y la Patacona. Pero el temporal ha engullido el aporte y las playas han vuelto prácticamente a su estado previo a 2023.

Por ese motivo, a fin de evitar nuevas regresiones, el Ayuntamiento de València ha exigido al Ministerio de Transición Ecológica que levante el veto al arrecife artificial de las playas del sur. La playa de la Malva-rosa cuenta con un sistema similar que ha demostrado ser un éxito, de modo que la ciudad planteó extender la fórmula del arrecife al litoral protegido del parque natural de la Devesa de l’Albufera. Sin embargo, según ha explicado Caballero, Costas no ha autorizado el proyecto con inversión de 1,7 millones, una decisión que el político del PP ha considerado arbitraria, dado que en otro municipio como Canet d' En Berenguer, gobernado por los socialistas, sí se han admitido los arrecifes “verdes” sumergidos.

“Queremos soluciones permanentes. Estamos limpiando las playas, como la zona de la Casbah, pero los vecinos del Saler y Pinedo piden los arrecifes. Hay un consenso social, el proyecto es bueno para proteger la costa y no entendemos por qué no nos se nos autoriza”, ha insistido el portavoz del gobierno municipal de València, recalcando que la inversión de 30 millones y otras futuras caerán en saco roto si no se implementan soluciones permanentes para evitar regresiones en temporales, cada vez más frecuentes.

A mediados de 2025, la Universitat Politècnica de València realizó un proyecto para instalar un arrecife artificial en las playas del sur de València, a semejaza del que ya funciona en la Malva-rosa para suavizar las embestidas del mar y fomentar la biodiversidad. En el marco de este proyecto, el diagnóstico de la UPV fue preocupante: "La fuerza de los oleajes erosiona las playas y cada año el mar cubre un poco más de territorio, reduciendo e incluso haciendo desaparecer zonas de playa".

Además, "la dana sufrida a finales de octubre de 2024, catástrofe natural de efectos devastadores, arrastró gran cantidad de restos y sedimentos al mar que han supuesto un impacto negativo muy importante, especialmente sobre las comunidades bentónicas de la franja costera frente al Parque Natural de la Albufera". Es decir, "nos encontramos en un momento de especial relevancia para la conservación de estos fondos marinos, donde es importante favorecer el incremento de los organismos de la flora y fauna marina", señalaba el informe.

El empuje del mar puede tener incluso efectos sobre el urbanismo, ya que "las edificaciones costeras se inundan periódicamente poniendo en riesgo de salinización el servicio de agua potable del sur de la ciudad de València". "La modificación de la línea de costa (adviertía el informe) puede llevar a la pérdida de usos e incluso la propiedad del suelo adquirido y, sobre todo, la alteración medioambiental del entorno marino".

Los objetivos del proyecto

Por ello, "el proyecto de investigación Arrecifes tiene como objetivo principal conseguir soluciones que reduzcan los efectos del cambio climático sobre la línea de costa". Para ello contempla la colocación de un "prototipo de estudio" para evaluar tanto su efectividad como la posibilidad de que pudiera generar algún impacto negativo sobre la línea de playa o sobre el entorno biológico, en cuyo caso se retiraría de la zona de actuación. Más concretamente, pretende "diseñar, desarrollar y evaluar un prototipo innovador de arrecifes artificiales con el objetivo de minimizar la erosión costera y facilitar de forma pasiva el incremento de la vida subacuática y la preservación de especies en peligro a través del aumento de la biodiversidad y de sus cadenas tróficas en el área marina protegida, así como de la fauna ornitológica que se alimenta de los recursos del mar".

Asimismo, el proyecto propone incluso de la posibilidad de hacer talleres de educación medioambiental y la potenciación de las actividades deportivas alrededor de esta infraestructura, principalmente el "ecoturismo subacuático", que sería un "nuevo vector de concienciación ambiental, fomento de deportes acuáticos y desarrollo sostenible para la ciudad". Sería, por tanto, una solución avalada científicamente y que además tiene menor impacto que los espigones, otra de las fórmulas utilizadas para frenar el impacto del mar sobre la costa.