Vandalismo contra la memoria histórica

En los últimos días y semanas un par de iniciativas y proyectos que reivindican la memoria democrática de la ciudad de València, como son el panel del proyecto 'València en la Memoria' instalado en la entrada del convento de Santa Clara (que fue prisión de mujeres entre junio de 1939 y abril de 1942) y la entrada del refugio antiaéreo de la calle Serranos, han sido objeto de vandalismo y ataques de odio.

Cómo recuerda la coportavoz de Compromís València, Gloria Tello, “ya hemos denunciado en varias ocasiones ataques de vandalismo contra elementos patrimoniales y, en especial, del ámbito de la memoria democrática en nuestra ciudad”, puesto que, “desgraciadamente, cada vez con más frecuencia se producen ataques ultraderechistas a estas iniciativas que recuerdan el pasado democrático de la ciudad de València y las terribles consecuencias del golpe militar de 1936 y del franquismo”. Sin embargo, estos ataques “no encuentran una actuación inmediata y diligente por parte de los servicios municipales porque los ultras no se salgan con la suya y los ataques de odio no queden impunes, como está sucediendo desde el acceso al poder de María José Català”.

“Desde Compromís exigimos al gobierno del PP que no únicamente actúe de manera inmediata para restaurar el panel de la memoria y la entrada del refugio de Serranos, sino que lleve a cabo una inspección continúa y decidida para comprobar el estado de todos los elementos patrimoniales de nuestra ciudad. Queremos una València que cuide su patrimonio y su cultura, no una ciudad objeto de la dejadez de un gobierno municipal que parece mirar hacia otro lado mientras el vandalismo se extiende”, afirma Tello.

Refugio de la calle Serranos de València. / Levante-EMV

Un trabajo de dos legislaturas

En el contexto del 80 cumpleaños de València como Capital de la República, en 2016, el gobierno de Joan Ribó implementó la denominada ruta ‘València en la memoria’, con la instalación de toda una serie de paneles informativos en diferentes puntos de la ciudad de forma que se visibilizaban los edificios y monumentos que tuvieron un papel destacado en el ámbito político, cultural o cotidiano durante la Guerra Civil Española. Estos paneles cuentan con textos explicativos redactados por el Aula de la Memoria de la Universitat de València, en tres idiomas (valenciano, castellano e inglés) y vienen acompañados de imágenes históricas y un plan donde poder situar el resto de los elementos que conforman la ruta. La iniciativa daba un paso más en la importante tarea de reencontrarnos con nuestra historia, invisibilizada durante los 24 años previos de gobierno del Partido Popular en la ciudad, explica Compromís.

En el caso de los refugios antiaéreos, son tres los refugios que fueron restaurados y abiertos a la ciudadanía por parte del último gobierno municipal de Compromís. Por un lado, el refugio de la Guerra Civil de la Casa Consistorial, un ejemplo de refugio educativo que tiene su acceso a través del mismo edificio del Ayuntamiento. Además, también se restauró el refugio antiaéreo de la calle Serranos y el refugio de Massarrojos. "Una recuperación de la memoria democrática de nuestra ciudad mediante intervenciones de recuperación sobre unos bienes protegidos patrimonialmente como BRL (Bien de Relevancia Local) que consiguieron un reconocimiento por parte de la prestigiosa institución Europa Nostra al Ayuntamiento de València el último año 2022".