Denuncian ante Antifraude la Cabalgata de Reyes de València 2026, "la más cara de la historia"

Compromís ha presentado una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude para que se investigue si hubo irregularidades en la Cabalgata de Reyes de València de 2026, cuyo coste, según la coalición, superó los 350.000 euros y fue "la más cara de la historia, pese a su brevedad y las críticas recibidas".

El concejal de Compromís Pere Fuset ha pedido que se investiguen "posibles sobrecostes por subcontrataciones encubiertas del equipo de gobierno de María José Catalá, así como la publicidad gratuita de empresas privadas fuera de todo trámite administrativo, mientras se recortaba la participación de entidades y se cobraba por primera vez a clubes deportivos como el Levante UD".

"Queremos saber cómo se han podido gastar 350.000 euros públicos en una cabalgata sin músicos, ampliamente decepcionante y llena de hipocresía y censura", ha señalado Fuset en un comunicado este sábado.

La formación ha explicado que ha aportado documentos sobre "la contratación a dedo" de elementos de la cabalgata mediante la fórmula de programación artística, "con importes elevados y sin concurrencia", según la cual se podrían haber generado "sobrecostes injustificados", pues parte de los elementos no eran de la empresa contratada, sino que se habrían incorporado "con posibles subcontrataciones no declaradas."

Se trata de una práctica que la ley obliga a declarar expresamente para garantizar el control público sobre quien ejecuta realmente los contratos y a qué precio, señala Compromís, que precisa que sus documentos demostrarían que estas piezas "son en realidad propiedad de terceras empresas".

Por otro lado, Fuset denuncia también posibles irregularidades en la publicidad de empresas privadas que afirma que el equipo de gobierno ha reconocido por escrito que "han participado sin aportación económica y fuera de todo expediente que lo justifique".

Para la formación valencianista, "hay que investigar cómo se ha colado a empresas privadas mientras de manera inédita clubes deportivos como el Llevant UE han tenido que abonar dinero como patrocinadores en un proceso competitivo, por el recorte que PP y Vox han realizado a la participación de entidades".

Compromís recuerda que ya llevaron a Antifraude la primera Cabalgata de Reyes organizada por PP y Vox por los posibles sobrecostes en la contratación de los hinchables de la Feria de Albacete con que se suplieron elementos valencianos como los 'nanos i gegants' valencianos y las carrozas municipales que el gobierno progresista había encargado a artistas falleros