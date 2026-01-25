Movilidad
Abren los carriles bici de Joaquín Navarro y parte de Sant Vicent Màrtir
En el caso de la calle Joaquín Navarro, se suman 300 metros de conexión ciclista entre Carters y Sant Vicent Màrtir. En cuanto al nuevo carril bici de Sant Vicent Màrtir, se pone en funcionamiento el tramo sur entre Joaquín Navarro y Doctor Tomás Sala
El servicio de Movilidad del Ayuntamiento de València ha finalizado, esta semana, las obras de la nueva conexión ciclista de 300 metros de la calle Joaquín Navarro, entre Carters y Sant Vicent Màrtir. Este nuevo carril bici conecta con los itinerarios ciclistas de Llanera de Ranes, Carters, Gabriel y Galán y el nuevo carril bici de Sant Vicent Màrtir, también en ejecución, otorgándole mayor conectividad a los barrios de l’Hort de Senabre y de La Creu Coberta, en el distrito de Jesús.
Este itinerario ciclista es bidireccional y va segregado por calzada, exceptuando un pequeño tramo en la intersección con la calle els Carters. En cuanto al espacio para el estacionamiento de vehículos, en el tramo entre la calle els Carters y la plaza de Santiago Suárez, el aparcamiento se dispone en batería, mientras que en el resto de la calle hasta Sant Vicent Màrtir la zona de estacionamiento va en cordón.
Abierto el tramo sur del carril bici de Sant Vicent Màrtir
Por lo que respecta al nuevo carril bici de 1.600 metros de Sant Vicent Màrtir, el servicio de Movilidad ha puesto en funcionamiento el tramo sur entre Joaquín Navarro y Doctor Tomás Sala, conectando con los carriles bici de ambas vías. Al finalizar las obras, este itinerario ciclista conectará también con los carriles bici de Mestre Sosa, Roís de Corella, la avenida Giorgeta y Dolores Alcaide.
El carril bici es bidireccional, discurre fundamentalmente segregado por la calzada y pegado a la acera oeste. En Sant Vicent Màrtir se realiza, además, una reestructuración de los carriles de circulación y queda un carril para el tráfico motorizado entre Roís de Corella (que recientemente ha invertido el sentido de circulación) y el bulevar sur.
Sant Vicent Màrtir es uno de los ejes más importantes del sur de la ciudad y contará, a partir de ahora, con una conexión ciclista que vertebra los barrios de Sant Marcel·lí, La Creu Coberta, La Raïosa y Arrancapins.
Los proyectos, nacidos ambos de los presupuestos participativos DecidimVLC 2017, y adjudicados a la empresa Pavasal Empresa Constructora SAU por un importe de 657.420,50 euros –el de Sant Vicent Màrtir- y de 176.807,55 euros –el de Joaquín Navarro-, son concesionarios de una ayuda del 90% de su presupuesto base (sin IVA) a través de la Unión Europea y de los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
