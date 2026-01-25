El balcón del Ayuntamiento superó las 211.000 visitas anuales en 2025

El balcón del Ayuntamiento de València, que en 2025 ha recibido 211.672 visitas, se ha convertido en uno de los espacios más visitados del centro histórico, un lugar en el que la ciudadanía y turistas inmortalizan su paso con un selfi. Este escenario, estratégico durante las mascletaes falleras y otras tradiciones y celebraciones institucionales, acoge diariamente a una media de más de 600 personas.

El emblemático balcón de la casa consistorial, diseñado el arquitecto Francisco Mora -a quien el Ayuntamiento rinde homenaje con una exposición que destaca el papel de este urbanista en la configuración urbana de València- registró una elevada afluencia de público durante el pasado mes de agosto, con más de 25.000 personas (25.833), una cifra cercana al record de las 29.999 o las 30.667 visitas contabilizadas en diciembre de 2023 o mayo de 2024, respectivamente.

En julio fueron 19.310 los visitantes del balcón y el miércoles 20 de agosto fue la jornada estival en la que más gente se congregó en este espacio. Se registraron 1.690 entradas (506 de las cuales de 11 a 12 horas).

En abril, mayo y septiembre también se superaron las 20.000 visitas mensuales. En el primero de estos meses se registraron casi 23.000 accesos (22.899), con una media de 1.200 diarios.

En mayo, 22.424 personas entraron al Ayuntamiento para asomarse a la plaza desde el balcón de la fachada principal, en septiembre hicieron lo mismo 21.756 personas.

Así consta en el registro que realiza diariamente el personal municipal que regula el tránsito de la ciudadanía por la casa consistorial, que año tras año se consolida como destino turístico y cultural y que, durante el mes de diciembre incrementa su atractivo con el belén monumental del Salón de Cristal. El pasado mes diciembre este pesebre ha recibido más de 41.000 visitas y ha batido records al superar las 5.000 visitas en un solo día.

Por lo que respecta al horario de visitas al balcón, que permanece abierto a la ciudadanía desde las 8 hasta las 14 horas, cabe destacar que las franjas en las que se concentra más público son las que van de 11 a 12 y de 12 a 13 horas, con cifras record como la del 11 de abril, cuando el balcón acogió, de 11 a 12 horas, un total de 750 visitas.

Acceso gratuito, abierto todos los días laborables

Cabe destacar que el acceso al balcón de la fachada principal del Ayuntamiento de València es gratuito y no requiere cita previa, así como que este espacio está abierto todos los días laborables, a excepción de aquellos en los que las dependencias municipales permanecen cerradas al público por motivos especiales como la celebración del Debate de la ciudad, el 11 de septiembre, o de los actos previos a la conmemoración del 9 de Octubre.

Durante la mayor parte del mes de marzo, el balcón del Ayuntamiento también permanece cerrado al público, por las restricciones derivadas de las celebraciones falleras. Si bien, abre sus puertas para que las falleras mayores, y otros representantes del mundo fallero presencien, junto a las autoridades y la ciudadanía afortunada en un sorteo especial, el disparo de las mascletaes.