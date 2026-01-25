València no tiene medios suficientes para regar sus 6.000 nuevos árboles

¿Cuánto puede crecer València? El éxito de una ciudad, por llamarlo de alguna manera, se mide con diferentes indicadores, uno de ellos la cantidad de gente que quiere vivir en ella. Pero este éxito empieza a ser cuestionable si la ciudad carece de recursos públicos para dar servicio a la creciente población. Ocurre con la masa social y, sorprendentemente, con la masa forestal. El arbolado del Cap i Casal se está incrementando sin que el ayuntamiento tenga capacidad suficiente para mantenerlo.

En concreto, la concejalía de Parques y Jardines tiene un problema con el riego del arbolado viario plantado en alcorques. En septiembre de 2022, el ayuntamiento de Compromís y PSPV formalizó un contrato de limpieza, mantenimiento y conservación de espacios ajardinados y arbolado, dividido en cuatro lotes, por un importe de 87 millones y un plazo de ejecución de cuatro años. El tercer lote estaba dedicado al mantenimiento del arbolado viario en toda la ciudad y se lo quedó Vivers Centre Verd por 22,7 millones. Entre los medios aportados se incluía un camión cisterna de 10.000 litros para el riego de miles de árboles jóvenes, algo que, varios años después, se ha demostrado absolutamente insuficiente.

Árboles plantados en el centro de València / Miguel Ángel Montesinos

Según explican desde la citada concejalía, en manos de Vox, regar todos los árboles del término municipal con una única cuba recogida en el contrato inicial, desde Benifaraig hasta el Perellonet, es “totalmente imposible”, considerando además que cada año se suman centenares de árboles a la dotación verde de la ciudad. Por ese motivo, en septiembre del año pasado modificaron el contrato al máximo de lo permitido para añadir un segundo camión cisterna, recurso que alivia pero no soluciona el problema —el Organismo Autónomo de Parques y Jardines tiene su propia cuba, más pequeña, para el Jardín del Turia o Viveros—.

El mantenimiento del arbolado viario de València contempla 64.100 ejemplares repartidos en 19 distritos, pero el riego diario solo se realiza en aquellos árboles que no tienen más de cuatro o cinco años y aún no han consolidado sus raíces, que serían unos 6.000. Para estos hay falta de agua y de tiempo a la hora de atravesar València, de pedanía a pedanía, con un solo camión y operarios limitados. Algunos ejemplares pueden regarse desde una toma de agua fija, pero otros exigen el desplazamiento normalmente nocturno.

Árboles plantados en el centro de València / Miguel Ángel Montesinos

Prioridad de los árboles grandes

“Con el contrato que nos dejaron en el gobierno anterior no llegamos a todo, es inviable”, insisten en la delegación voxista. “En verano es peor porque el agua se evapora y en ocasiones tienes que regar dos veces. Hacemos ciclos, si en una zona tenemos que regar los siete días, regamos menos para poder llegar a las demás. Los árboles grandes los tenemos más cuidados para que no sufran estrés hídrico, pero si un árbol pequeño se muere, lo reponemos. No damos abasto”, recalcan las mismas fuentes.

La falta de medios hace que la concejalía necesite limitar la plantación de árboles a una cantidad asumible por las cubas, ya tensionadas. En octubre del año pasado arrancó la campaña 2025-2026 con la que se contempla plantar 700 ejemplares arbóreos en toda la ciudad, árboles donados por una compañía aseguradora —los primeros se han llevado a Poblats del Sud, Quatre Carreres, Rascanya y Ciutat Vella—. Además, la concejalía de Vox está negociando con otras empresas privadas para sumar 1.000 nuevos árboles durante el presente ejercicio.

La voluntad es llenar alcorques en la medida de lo posible. No tanto maceteros. Los voxistas señalan que las macetas exigen un riego más intenso —menos eficiente— y su uso en la ciudad tiene sentido estético, pero no técnico. Tanto es así que la concejalía de Parques y Jardines se declaró incapaz de regar los macetones antiguos y nuevos de la plaza del Ayuntamiento y ha tenido que ser la delegación de Urbanismo la que asuma el mantenimiento de una de las joyas del plan “Valentia” del gobierno municipal para homogeneizar el centro histórico de la ciudad.

Maceteros de la Plaza del Ayuntamiento de València / Miguel Ángel Montesinos

Detectada la falta de recursos técnicos, ¿cuál es la solución? De momento no la hay. Parques y Jardines no puede suspender el contrato y de momento toca esperar. Aunque se podría prorrogar la adjudicación, la voluntad de Vox es licitar unos nuevos pliegos “que tengan más sentido” para contar al menos con cinco camiones cisterna y más recursos humanos con los que asumir el aumento de masa arbórea y combatir unas condiciones climáticas cada vez más exigentes.