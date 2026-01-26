Acceder a una vivienda de alquiler asequible requerirá de siete años de empadronamiento

Acceder a una vivienda de alquiler asequible contará a partir de ahora con nuevos requisitos que, según la alcaldesa de València María José Catalá, "son necesarios para hacer frente a un problema, que también es un drama, y que no es solo de la ciudad, sino de todo el estado". Forman parte de la batería de nuevas medidas que, desde la jurisdicción municipal, se van a poner en marcha para activar el acceso a la vivienda.

El más llamativo es el de los alquileres asequibles, para los que se aprecia una prioridad al vecino de la ciudad estable. Por una parte, el acceso aumentará su umbral de edad de los 35 a los 45 años y se instaura el Requisito de Arraigo: será necesario estar siete años empadronado para poder acudir al concurso.

Así mismo, se ha anunciado la activación de suelo dotacional para reconvertirlo en vivienda, especialmente en parcelas destinadas a suelo educativo que no ha prosperado "y que supone medio millón de metros cuadrados", así como dos cambios normativos: la regularización de los deslindes de grandes inmuebles -legalizar que aquellas casas que tienen dos puertas puedan convertirse en dos viviendas independientes "que es una realidad que se hace, pero que es alegal"- y los cambios para reconvertir bajos turísticos en viviendas "si cumplen los requisitos para ello" y que podría suponer "hasta dos mil viviendas".

Así han presentado la estrategia para el último tercio de legislatura tanto Catalá como su concejal de Urbanismo Juan Giner. "Habiendo alcanzado ya, en mitad de legislatura, el objetivo de toda ella, era momento de diseñar nuevas acciones y poner en marcha nuevas medidas, estratégicas. Nos basamos en tres ejes: más vivienda asequible, mayor oferta a menores precios y reformas normativas para una ciudad más adaptada a una ciudad del Siglo XXI.

El cambio en los criterios para el alquiler asequible son para ya: "se van a aprobar en la junta de gobierno".

El Requisito de Arraigo se considera como "una garantía para quienes han apostado a largo plazo por la ciudad, fortaleciendo la cohesión social y la identidad de nuestros barrios". ¿No suena como una barrera infranqueable para mucha emigración? Catalá lo justificó en que tenemos la vía de acceso a vivienda para personas con dificultades y migrantes: la de la vivienda social que gestiona Bienestar Social, que no se desactiva. Esta legislatura, por ejemplo, Urbanismo ha cedido viviendas a Bienestar para que incremente sus posibilidades de alojar a estas personas. Pero queremos deslindar dos realidades que nos lleva la vida actual: está el joven que vive en València, que es de València y que quiere seguir en la ciudad. Y luego está la realidad puntual y coyuntural, que fluctúa y cambia de perfiles y realidades. Queremos que alcance a todo el mundo, pero hay una realidad social a la que no somos ajenos: que tienen dificultades quienes no las tenían. Porque estamos en un escenario que hace diez años no existía".

La posibilidad de deslindar viviendas grandes es una realidad "pero que dependerá de la voluntad del propietario. Sabemos que hay situaciones alegales y, en esta situación, o haces como que no las ves o haces un marco legal. Vamos a lanzar la oferta de acogerse con supervisión". Esto supondría disponer de dos bienes inmuebles "con sus correspondientes IBIs" que se dedicarían a residencia, alquiler, venta o cualquier otra realidad.

Ha prometido también que "impulsará" la vivienda dotacional "en suelos destinados a espacio educativo que, 35 años después, no se ha traducido en realidad por no ser necesaria. He sido consellera de Educación y sé como cambia el mapa educativo. Todo se hará consultando con la Consellería de Educación. Sea directamente por el Ayuntamiento o por colaboración público-privada o por concesión, hay medio millón de metros cuadrados que pueden traducirse en residencial. Especialmente porque hay sitios donde no queda sitio y ya hay zonas consolidadas"

Requisitos de la Agencia Municipal del Alquiler

También se actuará sobre la oferta con la Agencia Municipal de Alquiler, para movilizar las viviendas que están vacías "por miedo a la inquiocupación, al contrario que el gobierno de Sánchez". Sus requisitos son que se garantizará el cobro a final de mes porque tendrán pagado el seguro de cobro "pero los propietarios tendrán que asumir que los precios serán un 20 por ciento por debajo del precio normal de marcado".

Reconversión de apartamentos turísticos

Y está la cuestión de la conversión de los apartamentos turísticos bajos "siempre que cumplan los requisitos de habitabilidad. ¿De cuántas residencias podría estar hablándose? Calculamos que hay dos mil viviendas de uso turístico que podrían convertirse en residenciales".

Otro eje serán las "reformas normativas para actualizar el PGOU de 1988 que ha quedado desfasada. Así, aumentará la densidad residencial de 75 a 140 viviendas por hectárea. Cuantificada por números serían 800 viviendas más, no estamos hablando de algo desproporcionado, porque no queremos densificar la ciudad".

"Es un drama nacional"

Catalá incidió en que la vivienda "no es un problema local. Es una crisis, un drama, nacional". Por lo que aprovechó para apremiar al Gobierno de España. "Este ayuntamiento no se va a dejar una medida por hacer, pero el Gobierno de España tiene que moverse. con la Generalitat tenemos una relación muy fluida, pero comparto que requiere del esfuerzo de todos. No es ajeno a nadie la inquietud, las renuncias personales que se hacen por no tener viviendas. Y desde luego, no comparto las recetas de quienes solo hicieron 14 viviendas en ocho años o que en 2018 decidieron permitieron abrir apartamentos turísticos en bajos comerciales". Por lo que recordó que "todos sabemos donde hay parcelas en las que se debería estar construyendo y no se hace" en relación a los parques del ejército en la calle San Vicente, atascados desde hace tiempo.

Presumiendo de cifras

El equipo de gobierno mantiene desde el primer minuto una estrategia de comparar su política de vivienda pública, en su opinion muy buena, con la del anterior gobierno municipal, en su opinión mala malísima. De ahí han surgido mensajes mil veces repetidos como comparar sus "mil viviendas" con "las 14 del anterior equipo del PSOE y Compromís".

Estos anuncios sirvieron para rendir cuentas y presumir de éstas. "Era nuestro compromiso: construir mil viviendas durante la legislatura. Se ha concretado a través de un ambicioso programa y ahora, dos años y medio después, rendimos cuentas y hacemos balance".

Prometieron las mil viviendas "mediante la construcción directa, la adquisición y la colaboración público-privada para emplear la gran bolsa de suelo que existe. Después de dos años y medio, el balance es que hemos multiplicado por once la inversión en vivienda respecto a los anteriores gobiernos. Hemos multiplicado por treinta, no por tres o cuatro, el parque público de vivienda, con 446 nuevas viviendas ya hechas. Por cuatro la adjudicación de alquileres y hemos reducido en un 70 por cien el tiempo de concesión de licencias para viviendas de nueva planta".