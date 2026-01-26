València "borra" los bancos LGTBI de la plaza del Ayuntamiento: "Se impone la agenda ultra"

La concejala del Grupo Municipal Socialista Nuria Llopis ha exigido a la alcaldesa de València, María José Catalá, y Vox que vuelvan a instalar los bancos morados y arcoíris de la plaza del Ayuntamiento tras comprobar que "los han retirado en aplicación de la agenda ultra”. “María José Catalá demuestra cada día que es más reaccionaria que sus socios y que no los necesita para seguir borrando la igualdad y la diversidad de nuestras calles y plazas”, ha afirmado la concejala socialista , quien le ha exigido que vuelva a instalarlos.

En estos términos se ha pronunciado al comprobar que el Ayuntamiento ha llevado a cabo la sustitución definitiva de los bancos de color morado y con la bandera LGTBI que estaban instalados en la plaza del Ayuntamiento. Unos bancos que, ha denunciado Llopis, la actual corporación “dejó que se degradaran sin ningún tipo de mantenimiento”. “Esto no es casualidad, esto es ideología”, ha remarcado, y ha denunciado que Catalá y Vox “no solo retroceden en políticas de igualdad, sino que además lo hacen visible”.

Bancos morados instalados por el anterior Gobierno municipal. / Levante-EMV

Precedentes

Ha recordado que una de las primeras medidas que adoptó Catalá junto a Vox fue retirar las pancartas contra la violencia machista en las concentraciones por el asesinato de mujeres. Otras medidas contra la igualdad fueron “eliminar de los estatutos de la extinta València Activa los objetivos de fomentar la igualdad de la mujer dentro del mercado laboral o las acciones dirigidas a las víctimas de violencia machista”. Además, ha recordado que sus socios celebraron bailando un pasodoble en la Plaza de la Virgen que el pleno municipal no aprobara por primera vez en su historia una declaración institutional por el 8M.

En materia de diversidad, ha expuesto que la retirada de estos bancos “no es casual si no que forma parte de un plan estructurado”. Así, ha recordado que Catalá justificó la retirada de las pancartas del balcón consistorial que se desplegaba con motivo del Día de la Mujer o el Día del Orgullo LGTBI con que tampoco se colocaban las de enfermedades como la ELA o el Alzheimer.

De la misma manera, retiró los bancos arcoíris del Puente de las Flores cuando se lo dedicó a Rita Barberá, aprovechando la remodelación. Entonces los socialistas ya le exigieron que repintara los bancos y dejara de burlarse de la ciudadanía. “Catalá ha eliminado las pancartas del balcón, ha borrado los mensajes contra la violencia de género y sigue invisibilizando la lucha contra la LGTBI fobia”, ha denunciado.