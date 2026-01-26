Los dos nuevos edificios de la Marina de València al detalle: trabajo y ocio con vistas 360º

La Marina de València contará en breve con dos nuevos edificios que combinarán trabajo y ocio y que se convertirán en una nueva referencia de la fachada marítima valenciana. De ello se está encargando Marina Port Valencia, que es la marca comercial utilizada por las empresas concesionarias de la gestión de la Marina: Serveis Marítims Port Eivisa y Ocibar. El inicio de las obras está previsto para el mes de marzo y su ubicación es el tramo más interior de la Marina Norte de València, al otro lado del gran espigón que separa el puerto de la playa del Cabanyal.

El primero de los edificios se construirá en la explanada situada frente a lo que anteriormente era Panorama, donde se encontraban también los poblados náuticos. Tendrá vistas panorámicas 360º y luz natural en todos los espacios. Su superficie construida será de 5.000 metros cuadrados y estará destinado a coworking, startups y restauración.

Según fuentes de Marina Port Valencia, la primera planta tendrá 2.000 metros cuadrados de oficinas disponibles y además dispondrá de 1.679 metros cuadrados de espacios comerciales, 1.126 metros cuadrados de terrazas exteriores en planta baja concebidos como espacio de vida y encuentro, un patio interior de 500 metros cuadrados y un rooftop (terraza destinada a ocio y gastronomía) de 2.200 metros cuadrados. También contará con 220 plazas de aparcamiento en superficie, espacio para bicicletas y patinetes eléctricos, vestuarios y espacios verdes, todos ello en una arquitectura sostenible.

Segundo edificio

Por lo que se refiere al segundo edificio, este estará situado al final de la Marina Norte, en la zona donde actualmente se encuentra el parking y donde estaba Azul Sunset Point. Sus plantas serán diáfanas, flexibles y muy luminosas, también con vistas panorámicas 360º. En este caso, el edificio contará con 7.500 metros cuadrados destinados a oficinas, locales comerciales y restauración.

En concreto, habrá dos plantas de oficinas con un total de 5.000 metros cuadrados, locales comerciales en planta baja, 888 metros cuadrados de terrazas privadas, espacios exteriores ajardinados y un rooftop, un gran atrio y un gimnasio. También habrá aparcamiento para bicicletas y vehículos de movilidad personal, 115 plazas de aparcamiento subterráneo y 300 plazas de aparcamiento exterior.

En ambos proyectos se ha dado especial importancia al paisajismo, a las zonas verdes y a la integración con el entorno marítimo. Así mismo, se contempla la ampliación de los pantalanes de la zona.

Sostenibilidad

De hecho, los nuevos edificios previstos en Marina Norte se convertirán en una referencia de la arquitectura sostenible en València: se han diseñado y se construirán siguiendo las directrices de la certificación LEED Platinum, uno de los máximos reconocimientos internacionales en construcción sostenible, que ningún otro edificio de oficinas, al completo y desde el inicio de su diseño, tiene en València, han recalcado desde Marina Port Valencia.

La certificación LEED Platinum evalúa criterios estrictos de eficiencia energética, uso responsable del agua, calidad interior, selección de materiales y reducción del impacto ambiental. Para conseguir esta certificación, se integran soluciones de diseño avanzadas, energías renovables, control de consumos y medidas orientadas al bienestar y a la disminución de emisiones. Los dos edificios suman espacios verdes en todas sus plantas, iluminación natural controlada, zonas para aparcar y cargar bicicletas y patinetes, carga para vehículos eléctricos y generación de energía solar en cubierta. Su arquitectura, basada en envolventes optimizadas y ventilación natural, refuerza un modelo eficiente y alineado con los estándares más exigentes, asegura la concesionaria.