Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar

La Semana Santa en Valencia es uno de los periodos más esperados del calendario, tanto por su dimensión religiosa como por su impacto social, cultural y turístico en la Comunitat Valenciana. Cada año, miles de personas planifican viajes, vacaciones y actos tradicionales vinculados a estas fechas.

Semana Santa Marinera

En València, la Semana Santa tiene una identidad propia gracias a la Semana Santa Marinera, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Los barrios marítimos concentran procesiones, actos litúrgicos y celebraciones populares que atraen tanto a vecinos como a visitantes.

Durante la Semana Santa Marinera, en barrios como el Cabanyal, el Canyamelar y el Grau, las procesiones se viven en la calle, muy cerca de los vecinos, con imágenes que salen de las parroquias para recorrer las calles. Su marcado carácter popular y estrecha vinculación con el mar y los antiguos pueblos marítimos, refuerza su atractivo cultural y turístico.

Imagen de archivo de la celebración de la Semana Santa Marinera. / Moisés Domínguez

Atractivo turístico

Más allá del ámbito religioso, la Semana Santa marca un punto clave para sectores como la hostelería, el comercio y el turismo. El clima primaveral hace que turistas nacionales e internacionales busquen y organicen con tiempo escapadas o viajes a la Comunitat Valenciana.

Teniendo en cuenta que la Semana Santa es uno de los festivos con más días de vacaciones, familias, estudiantes y trabajadores consultan cada año el calendario para saber qué días serán fiesta, ya que además, en la Comunitat Valenciana algunas jornadas posteriores a la Pascua tienen carácter no lectivo o festivo.

La playa alicantina del Postiguet, llena de bañistas en Semana Santa. / Pilar Cortés

Marcada por el calendario lunar

A nivel litúrgico, la Semana Santa no tiene una fecha fija, ya que depende del calendario lunar y de la celebración de la Pascua. Por este motivo, las fechas cambian cada año. En el caso de Valencia y el resto de España, la Semana Santa 2026 se desarrollará entre los meses de marzo y abril.

Concretamente, la Semana Santa 2026 en Valencia comenzará el domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos, y finalizará el domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección. El Jueves Santo será el 2 de abril y el Viernes Santo, 3 de abril, uno de los días centrales de las celebraciones y festivo nacional. Además, en la Comunitat Valenciana, el Lunes de Pascua, 6 de abril de 2026, será festivo autonómico, lo que amplía el periodo de descanso.