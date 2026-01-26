València es una de las 109 ciudades que no ha instalado Zona de Bajas Emisiones

València es junto con Murcia, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria o Vitoria una de las ciudades de más de 250.000 habitantes que todavía no tienen activas sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), pese a que este tipo de zonas restringidas debe ser obligatorias en las ciudades de más de 50.000 habitantes desde el año 2023.

En total, hoy todavía existen un total de 109 ciudades que no tienen activada una ZBE. Este número supone el 66 por ciento del total de las localidades con más de 50.000 habitantes, según un estudio realizado por Bipi, la compañía de suscripción de coches del Grupo Renault, con datos recogidos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De estas 109 ciudades sin ZBE, un total de 89, el 81,6%, estarían un poco más cerca de poder activar las zonas restringidas, ya que están en una fase intermedia, que Transición Ecológica denomina como "en trámite". Por el contrario, 20 ciudades restantes, el 18,3%, van más retrasadas, ya que sus ZBE están todavía en una fase "pendiente", según este organismo oficial.

Ls superficie crece un 11%

Continuando con las ciudades que sí han cumplido con la normativa y tienen vigente una ZBE, en enero de 2026 la cifra es de 56 localidades. Entre todas ellas suman una superficie de 821 kilómetros cuadrados. No obstante, a la hora de compararlo con los datos de 2025, se comprueba que el crecimiento es muy lento. En concreto, a mediados de 2025 la superficie de Zonas de Bajas Emisiones era de 739 kilómetros cuadrados, según datos de Transición. De ahí que en estos más de seis meses que han transcurrido tan solo se han activado 82 kilómetros de superficie de ZBE, lo que supone un aumento del 11% en los últimos seis meses.

Del total de ZBE existentes en España, prácticamente Madrid y Barcelona ocupan la gran mayoría del territorio con restricciones. En este sentido, la ciudad con una ZBE de mayor tamaño es Madrid que con 605 kilómetros cuadrados de superficie supone el 73,7% del total de la superficie con restricciones en España.

La segunda ciudad con mayor superficie es Barcelona, con 95 kilómetros cuadrados, lo que supone el 11,6% de la superficie con restricciones. Cierra el listado de las ZBE con mayor superficie Las Rozas de Madrid, con cerca de 24 kilómetros cuadrados, lo que supone el 3% del total de las ZBE.

Iniciativa de Compromís

Precisamnente por la situación de València, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi llevará al lleno una petición de la coalición valencianista para reactivar el proceso de aprobación de la Ordenanza que tiene que regular el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones. “Tenemos el deber de intentar que València tenga en marcha el sistema de gestión del tráfico motorizado que permita que nuestra ciudad funcione mucho mejor que en la actualidad, que la ciudadanía respire un aire mejor de la que tenemos en este momento, cumpliendo la Directiva Europea de Calidad del Aire, y así evitar una pérdida económica de 150 millones de euros de fondos europeos y ayudas al transporte”, ha explicado.

El Gobierno Central a final de diciembre 2025 dio "un balón de oxígeno" a María José Catalá, prorrogando la aprobación de la ZBE a lo largo del 2026. La ampliación de plazo, recuerdan desde Compromís, no suponía “un cheque en blanco, porque seguía exigiendo la puesta en marcha de la ZBE antes de final de 2026” para no devolver las decenas de millones de euros que València recibió en 2025 y recibirá para 2026 dentro del proyecto estatal de promoción del uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje. Unas pérdidas, en todo caso, que se acumularían a las que pueda generar el incumplimiento en las ayudas que se recibieron de Europa para su implantación técnica.

El concejal Giuseppe Grezzi, que puso en marcha los trabajos preliminares de puesta en marcha de la ZBE, recuerda que “mientras el tiempo corre, ya empiezan a caer las facturas de los proyectos financiados con fondos europeos, de la orden de 20 millones de euros, y de las ayudas al transporte y las subvenciones de los descuentos de títulos de viaje, del orden de 24, entre 2025 y 2026”.

Sin embargo, superado un mes desde la prórroga llegada desde el ministerio, "el gobierno municipal no ha dado señal alguna para solventar una situación en la que, autodescartados Vox —que se reafirman en su apuesta por dilapidar el dinero público en sanciones antes de adoptar una medida no alineada con su negacionismo del cambio climático—, la aritmética obliga a un acuerdo entre el resto de fuerzas municipales en las que la postura ultraderechista defendida por el PP se encontraría en minoría numérica frente a Compromís y PSOE". “Una alcaldesa responsable, con capacidad de gestión, estaría poniendo en marcha todos los mecanismos de diálogo con la oposición para tratar de activar la ZBE. Compromís queremos conocer sus planes y por eso la interpelaremos en el Pleno”, concluye Grezzi.